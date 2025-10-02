Deschiderea unui magazin Shein în emblematica clădire BHV din Paris și alte 5 orașe naște proteste în Franța

Retailerul online de modă rapidă Shein își va deschide primele magazine permanente în Franța în luna noiembrie, în baza unui acord cu proprietarul de mari magazine Société des Grands Magasins – o mișcare ce a stârnit proteste din partea comercianților francezi, relatează Reuters.

Așa-numitele „shopuri-în-magazin” din magazinul universal BHV din centrul Parisului și din magazinele Galeries Lafayette din alte 5 orașe franceze marchează o nouă etapă pentru Shein, care până acum a organizat doar magazine temporare în întreaga lume, destinate în principal promovării brandului.

BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) este un lanț francez de magazine universale, al cărui magazin principal se află la adresa Rue de Rivoli nr. 52, în arondismentul al 4-lea din Paris, vizavi de Hôtel de Ville (Primăria Parisului), de la care își trage numele. Magazinul principal este deservit de stația de metrou Hôtel de Ville.

Clădirea BHV este considerată una dintre cele mai emblematice din centrul Parisului și atrage anual numeroși turiști care doresc să facă cumpărături în capitala franceză.

Frédéric Merlin, președintele Société des Grands Magasins care deține lanțul BHV, a declarat că lansarea va atrage o clientelă mai tânără în marile sale magazine. El a mai spus că același client, nu neapărat unul tânăr, ar putea cumpăra în aceeași zi un articol Shein și o geantă de designer.

„Chiar în fața Primăriei din Paris”

Shein, o companie chineză care și-a mutat sediul central în Singapore, vinde rochii de 12 euro și blugi de 20 de euro. Ea se confruntă cu presiuni din partea altor comercianți, a politicienilor și a autorităților de reglementare din Franța, unde parlamentarii au susținut un proiect de lege care reglementează moda rapidă și care, dacă va fi adoptat, ar interzice Shein să își facă publicitate.

„Chiar în fața Primăriei din Paris se construiește noul mega-magazin Shein, care – după ce a distrus zeci de branduri franceze – intenționează să inunde și mai masiv piața noastră cu produse de unică folosință”, a declarat într-un comunicat Yann Rivoallan, președintele Federației Franceze de Prêt-à-Porter.

Comercianții francezi se luptau deja să concureze cu Zara și H&M când Shein a apărut pe piață, atrăgând consumatorii cu bugete reduse prin reduceri permanente și o aplicație mobilă populară.

Mai mulți retaileri francezi de modă rapidă, precum Jennyfer și NafNaf, au intrat în procedură de insolvență la începutul acestui an.

Primul magazin Shein, situat la etajul al șaselea al BHV, se va deschide la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să fie inaugurate spații similare în magazinele Galeries Lafayette din Dijon, Grenoble, Reims, Limoges și Angers.