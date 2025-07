Copiii mei nu au mers niciodată la mare în România. De ce am ales să ne facem vacanțele doar în străinătate?

Nu doar că nu am mers niciodată la mare în România, dar nici nu am luat niciodată în considerare această variantă. Copiii mei nu știu cum arată niciuna dintre stațiunile nostre și probabil că nu vor știi cât timp merg cu noi în concediu. De ce am luat această decizie? Simplu. Pentru că nu merită, scrie o cititoare a site-ului Totul despre mame.

Primul concediu pe care l-am planificat ca părinți în urmă cu vreo 13 ani ani, când copila noastră de-abia trecuse de a doua aniversare a fost în stațiunea Venus de la noi. Doar că nu am mai ajuns pentru că prognoza arăta 15 grade maximum și ploaie aproape non-stop. Am căutat ce am putea face în zonă , pentru ca totuși să mergem, însă nu am găsit mai nimic, așa că ne-am îndreptat atenția către altă destinație. A fost prima și ultima dată când ne-am propus să ajungem la mare în România.

Sigur, în 13 ani lucrurile s-or fi mai schimbat și la noi pe litoral, deși am fost anul trecut într-o delegație la Eforie Nord și tare tristă mi s-a părut stațiunea. Scurta vizită m-a făcut să nu regret că în ultimii 12 ani am ales să petrecem vacanțele de vară în alte țări.

De ce aleg să merg cu copiii la mare în alte țări

Sunt mai multe motive pentru alegem în fiecare an destinații noi de vacanță pentru familia noastră.

Banii

La o simplă comparație de prețuri pentru condiții similare în Grecia, Turcia, Egipt sau chiar și Italia plătești mai puțin decât în România. Anul acesta vom merge în Turcia—3 nopți în Istanbul, 9 nopți în Antalya la un hotel de 5*, 1 noapte în Chanakkale.

O vacanță de două săptămâni pentru care bugetul este de aproximativ 4.000 de euro, cu tot cu drum, cazări, mese, intrări la obiective turistice și vizite pe la bazar. Am căutat pe un site de rezervări să văd cât ne-ar costa o vacanță de 13 nopți la un hotel de 5 stele în România. Am găsit 3 variante, niciuna cu toate mesele incluse. Cel mai mic preț—8.453 euro, cel mai mare—12.816.

De ce aș plăti o sumă de 3 ori mai mare pentru a mă duce zi de zi –plajă-hotel și retur? De ce aș plăti o sumă de 3 ori mai mare pentru a mai da alți bani pentru distracția copiilor în parcuri acvative sau alte activități? De ce aș plăti o sumă de 3 ori mai mare ca să mai trebuiască să mai caut unde să mâncăm la cină sau la prânz?

