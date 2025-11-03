Băiat de 15 ani torturat într-un apartament de alți trei copii, doi băieți și fată, în Italia. L-au ademenit pretinzând că sunt prietenii lui, iar „el era fericit”

Doi băieți și o fată, în vârstă de 14, 15 și respectiv 16 ani, sunt acum anchetați pentru răpire și agresiune la Torino, în Italia. Potrivit anchetatorilor, cei trei l-au torturat pe un tânăr de 15 ani într-un apartament, apoi l-au forțat să se dezbrace și să se arunce în râul Dora, scrie ziarul Corriere della Sera.

Unul dintre cei trei suspecți este un coleg de școală al tinerei victime. Conform plângerii depuse la Carabinieri, adolescentul de 15 ani a fost convins de un coleg de școală să nu se ducă la casa bunicului său în seara zilei de 31 octombrie și să-l urmeze într-un apartament, unde nu se aflau adulți, împreună cu un băiat și o fată.

Mama victimei a povestit apoi că fiul ei și prietenul său au plecat dintr-un oraș din suburbii și atunci a început coșmarul: „L-au dus într-o casă din Torino unde nu erau adulți, i-au luat telefonul. Ne-au blocat numerele de telefon, iar apoi acești monștri l-au torturat și l-au bătut timp de două ore, închizându-l în baie”.

Suspiciuni privind existența unei înregistrări video cu tortura

Poliția, care anchetează incidentul, a confiscat telefoanele mobile ale celor trei tineri. Potrivit anchetatorilor, telefoanele ar putea conține înregistrări video care arată ce s-a întâmplat în noaptea de Halloween. Abuzul ar putea fi mult mai grav decât cel raportat de mama adolescentului de 15 ani, dar numai analiza dispozitivelor și continuarea anchetei vor putea confirma acest lucru. Anchetatorii vor să afle dacă au filmat și un videoclip cu tortura și dacă există urme ale ceea ce s-a întâmplat în noaptea dintre 31 octombrie și 1 noiembrie în conversațiile lor.

„De ce atâta cruzime față de un băiat slab? L-au ademenit pretinzând că sunt prietenii lui, iar el era fericit. Știam că trebuia să meargă la casa bunicului său și abia a doua zi dimineață am aflat că nu ajunsese acasă. Inima mi s-a oprit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că fiul meu este în viață, dar în sufletul meu simt atâta furie și durere”, a scris mama victimei pe o rețea de socializare.