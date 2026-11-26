Dimineața, abia reușești să-l trezești. După școală, se întinde pe canapea și spune că nu mai are energie pentru nimic. Își amână temele, renunță la activitățile care înainte îi plăceau și pare tot mai greu de mobilizat. Și toate acestea în ciuda faptului că doarme suficient noaptea. Somnolența aceasta poate avea cauze diferite: de la program supraîncărcat, la probleme medicale sau emoționale.

Uneori, oboseala se manifestă prin somnolență, iar părinții observă relativ ușor că nivelul de energie al copilului a scăzut. Alteori, însă, epuizarea îmbracă forme mai puțin evidente, care îi pot deruta pe părinți.

Unii copii, în special cei mici, își manifestă oboseala inclusiv prin agitație, ceea ce îi face pe adulți să creadă, în mod greșit, că nu au nevoie de repaus, ci de activități suplimentare.

La școlari, oboseala se poate manifesta prin dificultăți de concentrare, pe care părinții le pot interpreta greșit drept dezinteres.

În cazul adolescenților, în perioadele de epuizare apare dezinteresul față de tot ceea ce se întâmplă în jur. Și în această situație părinții pot interpreta greșit semnele, crezând că lipsa de implicare e un capriciu specific vârstei.

Cum se manifestă oboseala la copii, în funcție de vârstă

Nu toți copiii pot explica ceea ce simt, iar schimbările de comportament sunt uneori mai vizibile decât oboseala propriu-zisă.

La 2–5 ani: agitație, plâns și dificultăți de reglare emoțională

Un copil mic care e epuizat poate deveni iritabil, poate avea crize de plâns mai frecvente sau poate trece rapid de la o activitate la alta. Uneori, pare să aibă foarte multă energie tocmai când este epuizat.

Poți observa că îi este mai greu să accepte frustrările obișnuite, că solicită mai multă apropiere fizică sau că adoarme în momente neobișnuite, de exemplu în timpul unei deplasări scurte cu mașina.

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