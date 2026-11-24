„Cu mine nu se poartă niciodată urât!” Dacă ai auzit replica aceasta de la bunici sau de la învățătoare, știi cât de frustrant este să fii singura care vede un copil mereu nemulțumit, iritat și gata să răspundă obraznic. De ce își păstrează politețea pentru ceilalți, dar cu mama negociază orice, refuză solicitările și izbucnește din lucruri mărunte?

Specialiștii în psihologia copilului spun că se întâmplă foarte des ca un copil care se poartă impecabil la grădiniță, la școală sau în vizită să „explodeze” atunci când ajunge acasă. Nu există o explicație unică.

Poate fi vorba de oboseala acumulată, de eforturile făcute în afara casei pentru a-și controla reacțiile, de regulile impuse sau de felul în care adulții răspund la comportamentul lui. Există și situații în care izbucnirile pot ascunde anxietate, dificultăți de reglare emoțională sau probleme pe care copilul nu știe încă să le numească.

De ce e cooperant și ascultător la școală, iar acasă se poartă urât

Gândește-te la câte lucruri i se cer unui copil într-o zi obișnuită de școală.

Trebuie să fie atent, să aștepte să-i vină rândul, să respecte instrucțiuni, să-și controleze reacțiile când un coleg îl enervează și să accepte că nu poate face întotdeauna ce își dorește.

Dacă este timid, poate depune un efort suplimentar ca să nu greșească, să nu atragă atenția și să nu pară diferit de ceilalți. Pentru unii copii, toate acestea sunt solicitante.

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