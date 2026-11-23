Copilul ia micul dejun înainte de a pleca la școală, iar în prima pauză își termină deja toată mâncarea din pachet. La prânz, la scurt timp după o porție mare de paste, începe să caute ceva de ronțăit prin sertarul cu gustări. Pare în permanență flămând. Am discutat cu Oana Ciuhureanu-Merchea, medic specialist medicină de familie și dietetician nutriționist, pentru a afla ce îi poate face pe copii să ceară mâncare la scurt timp după masă, cum trebuie să arate o porție pentru a fi sățioasă și care sunt semnalele de alarmă la care trebuie să fie atenți părinții.

Compoziția mesei, vârsta copilului, ritmul de creștere și nivelul de activitate fizică influențează mult apetitul unui copil.

Uneori, explicația se găsește chiar în farfurie: mese formate în principal dintr-un singur tip de aliment, gustări care aduc energie, dar puține proteine și fibre sau un mic dejun dulce care pare consistent, dar este incomplet din punct de vedere nutrițional.

Alteori, foamea crescută este determinată de faptul că cel mic trece printr-o perioadă accelerată de creștere sau de efort fizic intens.

Există însă și situații în care o schimbare evidentă a apetitului, mai ales dacă este însoțită de sete excesivă, urinări frecvente ori scădere în greutate, trebuie evaluată medical.

O farfurie plină nu înseamnă neapărat o masă sățioasă

Când copilul spune că îi este foame la puțin timp după ce a mâncat, primul lucru la care se gândește părintele este că porția a fost prea mică. Însă, de cele mai multe ori, nu aceasta este explicația.

„O porție mare de paste simple sau o gustare formată doar din biscuiți poate să țină de foame mai puțin decât o masă care include și proteine, cum ar fi ouăle sau iaurtul, și fibre din fructe, legume ori cereale integrale. Pe lângă cantitate, ne interesează și calitatea alimentelor din farfurie. Principalul motiv pentru care copilului îi e foame la scurt timp după ce mănâncă îl reprezintă, de obicei, mesele incomplete din punct de vedere nutrițional”, explică dr. Ciuhureanu-Merchea.

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