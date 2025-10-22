Coreea de Nord a făcut afaceri imobiliare în România, pe terenul statului român, scrie Rise Project. Suma primită lunar din partea unui om de afaceri

Kim Jong Un sosind la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025. Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Regimul nord-coreean a pus în practică, la București, o schemă imobiliară, după primul val de sancțiuni internaționale, dezvăluie RISE Project într-o investigație. Ambasada a închiriat blocul de protocol, pe care îl are în curtea reprezentanței diplomatic de lângă parcul Herăstrău, unei companii românești, care apoi l-a subînchiriat către zeci de firme și perssoane fizice.

România este una dintre puținele țări din UE, care încă au o ambasadă a Coreei de Nord. De astfel, România a fost ultimul stat european care și-a închis ambasada de la Phenian, în octombrie 2021.

În București, Coreea de Nord are ambasada în zona de nord a Capitalei, lângă Parcul Herăstrău. Imobilul a fost dat misiunii diplomatice „în folosință gratuită” pentru 90 de ani, din 1977, de către regimul Ceaușescu. Iar terenul aparține statului român.

În curtea ambasadei, se află un bloc de procotol, care a devenit centrul unei afaceri imobiliare, potrivit RISE Project. Contractul a fost încheiat în 2011.

Contractul, în valoare de 10.000 de euro pe lună

„Sunt în total 25 de apartamente (…) Am descoperit că o singură firmă a primit de la regimul nord-coreean dreptul să închirieze toate apartamentele din bloc. Banii sunt încasați direct de firma IMA Partners SRL, care are un contract exclusivist, parafat încă din 2011 direct cu Guvernul de la Phenian, pentru tot blocul din perimetrul ambasadei”, scrie publicația.

Administratorul firmei este Marius Iliev, 68 de ani, un om de afaceri implicat în mai multe companii producătoare de vin, energie verde și imobiliare.

El subînchiriază apartamentele din bloc, fiind practic mulți ani un intermediar între regimul dictatorial și cei care se mutau acolo. În ultimii 14 ani, peste 20 de firme au avut sediul social în acest imobil.

Conform contractului, compania privată s-a obligat să plătească lunar Guvernului de la Phenian, timp de 49 de ani, 10.000 de euro: 5.000 de euro pentru bloc și încă pe atât pentru terenul de sub clădire.

De astfel, după ce a încheiat contractul, omul de afaceri a renovat clădirea, o renovare pentru care a fost nevoit să primească acordul autorităților române. O altă înțelegere între omul de afaceri și ambasadă prevedea construirea unui nou bloc, de 6 etaje, în aceeași curte, adică tot pe terenul statului român. Acest plan nu a avut succes, deși, susține Iliev, autoritățile române și-au dat acordul.

Omul de afaceri spune că nu a mai plătit chiria către ambasadă, dar încă folosește clădirea

Contactat de Rise Project, omul de afaceri spune că nu a mai plătit chiria către ambasadă „de 7-8 ani”, invocând regimul de sancțiuni, dar că continuă să folosească imobilul pentru a-și recupera investițiile în renovare.

„Aceste investiții noi nu ni le-am recuperat. Ca să ni le recuperăm, singura soluție este reținerea bunului, utilizarea lui până în momentul în care ne recuperăm pagubele. (…) Atâta timp cât putem să folosim bunul, nu am de ce să-i dau în judecată. Adică i-am anunțat că nu le dau bunul și nici chiria n-o mai plătesc din momentul în care s-au impus sancțiunile”, a spus Iliev.

Ambasada Coreei de Nord nu a răspuns întrebărilor RISE Project până la publicarea materialului. Totodată, MAE nu a transmis privind mențiunea din contract că în 2011 autoritățile române și-ar fi dat acordul pentru renovare și pentru noul bloc.

Întrebat cum a ajuns să închirieze clădirea ambasadei nord-coreene, Marius Iliev a spus pentru RISE Project că a aflat de oportunitate „printr-un prieten al unui prieten” care l-a pus în legătură cu reprezentanții ambasadei: „Nu are nicio legătură cu statul, era doar un partener al meu dintr-o afacere.”

Citește mai multe detalii despre această afacere, precum și despre legăturile omului de afaceri pe RISE Project.