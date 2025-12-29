Coreea de Nord a testat rachete de croazieră strategice, Kim Jong Un și-a exprimat „marea satisfacție” pentru rezultate

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat duminică lansarea unor rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune, care au confirmat integritatea puterii sale nucleare, a transmis luni agenția de presă oficială KCNA, preluată de Reuters.

Această lansare a reprezentat cel mai recent eveniment la care a participat Kim dintr-o serie de activități întreprinse de liderul nord-coreean pentru a sublinia progresul militar și economic al țării înaintea unui important congres al partidului de guvernământ, care se preconizează că va avea loc la începutul anului 2026.

Kim și-a exprimat „marea satisfacție” în timp ce rachetele de croazieră au zburat deasupra mării, la vest de Peninsula Coreeană, și și-au atins țintele, a scris KCNA, publicând și imagini cu lovitura.

Kim a declarat că „verificarea periodică a fiabilității și a capacității de reacție rapidă a componentelor forței de descurajare nucleară … (este) doar un exercițiu responsabil”, întrucât țara „se confruntă cu diverse amenințări la adresa securității”.

El a afirmat că Coreea de Nord va continua să depună toate eforturile pentru dezvoltarea „nelimitată” a forței sale nucleare de luptă, a declarat KCNA.

Statul major din Coreea de Sud a anunțat că a detectat lansarea mai multor rachete de croazieră în jurul orei 8 dimineața duminică (23:00 GMT sâmbătă) din zona Sunan, lângă Phenian.

Seria de activități nord-coreene din domeniul militar din ultima săptămână, inclusiv lucrările în curs de desfășurare pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, sunt „activități care subminează pacea și stabilitatea în peninsula coreeană”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Coreea de Sud.

Lansarea de duminică vine după un material KCNA de săptămâna trecută, potrivit căruia Kim a vizitat locul de construcție a unui submarin cu propulsie nucleară împreună cu fiica sa, o posibilă succesoare, și a supervizat testarea unor rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune.

Coreea de Nord ar putea efectua teste suplimentare cu rachete în jurul zilei de Anul Nou, a scris agenția de știri Yonhap, citând un oficial militar sud-coreean.

Hong Min, expert în Coreea de Nord la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul, a afirmat că lansarea de duminică a fost probabil un test al unei versiuni îmbunătățite a rachetelor de croazieră, capabile să transporte atât arme convenționale, cât și nucleare.

În ultima lună, Kim a participat la multiple inaugurări de diverse unități, printre care fabrici și hoteluri, în contextul în care țara se grăbește să finalizeze actualul „plan cincinal” de dezvoltare înainte de convocarea celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, la începutul anului 2026.