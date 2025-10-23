Sari direct la conținut
Coreea de Nord a testat un sistem de arme „de ultimă generație”, înainte de o întâlnire importantă în regiune

This photo provided by North Korean government, shows what it says a test of a hypersonic projectile at an undisclosed place in North Korea, Wednesday, Oct. 22, 2025.

Coreea de Nord a declarat că a testat cu succes miercuri „un nou sistem de arme de ultimă generație” care include proiectile hipersonice, ca parte a unui program de apărare menit să sporească capacitatea de descurajare strategică împotriva inamicilor, informează Reuters.

Două rachete hipersonice au fost lansate dintr-o regiune din apropierea capitalei, Phenian, și au lovit o țintă din nord-estul țării, a relatat joi agenția de știri de stat KCNA.

Sursa citată nu a menționat dacă liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la test. Coreea de Nord a dezvoltat rachete hipersonice concepute pentru a evita sistemele de apărare antirachetă ale țintei.

Armata sud-coreeană a declarat joi că Phenianul a lansat ceea ce par a fi mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, cu o săptămână înaintea unei reuniuni importante a liderilor din Asia-Pacific în Coreea de Sud și a vizitei preconizate a președintelui american Donald Trump.

Trump urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud.

Forțele armate americane din Coreea au declarat că sunt „pe deplin conștiente” de lansările de rachete ale Coreei de Nord.

„Statele Unite condamnă aceste acțiuni ilegale și destabilizatoare”, au declarat forțele armate americane din Coreea într-un comunicat, solicitând Coreei de Nord să se abțină de la alte acțiuni care ar încălca sancțiunile internaționale.

