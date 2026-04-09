Racheta balistică Hwasongpho-11 Ka, testată de Coreea de Nord. Phenianul își dezvăluie strategia pentru războiul modern asimetric

O imagine de arhivă a lansării unei rachete de către Coreea de Nord în cadrul unui jurnal de știri la Gara Seul din Seul, Coreea de Sud, miercuri, 8 aprilie 2026. Sursă foto: Ahn Young-joon / AP / Profimedia

Coreea de Nord a testat din nou, în această săptămână, o ogivă cu bombe cu dispersie montată pe o rachetă balistică și o armă electromagnetică, a relatat joi agenția de presă de stat KCNA, într-o mișcare considerată parte a eforturilor depuse de Phenian pentru a-și demonstra capacitatea de a duce un război modern, informează Reuters.

Academia de Științe a Apărării și Administrația Rachetelor din țara izolată au efectuat, de asemenea, teste cu bombe din fibră de carbon și cu un sistem mobil de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune, a precizat KCNA.

Kim Jong Sik, un general care a supravegheat testele, a declarat că sistemul de arme electromagnetice și bombele din fibră de carbon sunt „active speciale” pentru armata Coreei de Nord, a mai informat KCNA.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat miercuri că Phenianul a testat mai multe rachete pe parcursul a câteva zile. Mișcarea vine după ce a declarat Coreea de Sud „stat inamic”.

Ce cred analiștii

Analiștii consideră, de asemenea, că testele reprezintă probabil o demonstrație de forță a sistemelor de arme convenționale de ultimă generație ale Coreei de Nord, care deține arme nucleare, în fața adversarilor și aliaților săi.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, are programată o vizită de două zile în Coreea de Nord, începând de joi. De asemenea, au existat speculații că președintele SUA, Donald Trump, ar putea încerca să organizeze o întâlnire la nivel înalt cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în China din luna mai.

Fără a specifica numărul de rachete balistice lansate, o încălcare a sancțiunilor Națiunilor Unite, Coreea de Nord a declarat că a testat sistemul mobil de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune, precum și capacitățile de luptă ale ogivei rachetei balistice tactice.

Potrivit presei de stat, un test a demonstrat că racheta balistică tactică sol-sol numită Hwasongpho-11 Ka, echipată cu un focos de tip bombă cu fragmentație, a fost capabil să distrugă „orice țintă” pe o suprafață de până la 7 hectare, a relatat presa de stat.

Războiul electronic și bombele din fibră de carbon

Phenianul pare să-și modernizeze sistemul de arme cu tehnologie de ultimă generație, potrivită pentru un război modern, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

Sistemul de arme electromagnetice ar putea avea capacitatea de a dezactiva circuitele electronice din echipamentele inamice, cu potențialul de a paraliza avioanele de vânătoare stealth F-35A ale Coreei de Sud sau distrugătoarele echipate cu Aegis, a spus Lim.

Bombele din fibră de carbon, care au fost dezvoltate de armate avansate precum cele ale SUA și Chinei, sunt capabile să paralizeze infrastructura, cum ar fi centralele electrice. Lim a afirmat că acest tip de prooectiș ar putea fi o armă puternică în orice conflict.

Coreea de Nord a declarat, de asemenea, că a efectuat un exercițiu de tragere folosind „materii prime ieftine”, indicând astfel obiectivul de producție în masă a armelor, a spus Yang Moo-jin, profesor la Universitatea de Studii Nord-Coreene.

Potențialele arme ar complica strategia de apărare pentru Seul

Dezvăluirea unor astfel de arme ar complica strategia de apărare a Seulului împotriva amenințărilor nord-coreene, a afirmat Song Seong-jong, profesor la Universitatea Daejeon și fost oficial al Ministerului Apărării din Coreea de Sud.

Shin Jong-woo, secretar general al Forumului Coreean pentru Apărare și Securitate, a declarat că Phenianul învață lecții din conflicte precum cel din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

El a afirmat că, pentru prima dată, Phenianul declară deschis că urmărește să dezvolte arme concepute pentru a ataca infrastructura industrială a Coreei de Sud.

„Coreea de Nord pare să dezvolte aceste arme având în vedere acest model de război asimetric”, a spus Shin Jong-woo, subliniind cât de important este să se poată produce arme în serie și să se utilizeze războiul electronic pentru a perturba rețelele electrice și infrastructura industrială.