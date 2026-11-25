Coreea de Nord l-a expulzat pe șeful misiunii elvețiene de la Phenian și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 48 de ore, a anunțat miercuri ministerul de Externe al regimului Kim Jong Un, totul pornind de la un conflict legat de sancțiuni venit la mai puțin de o lună după ce Elveția își redeschisese misiunea diplomatică de acolo, potrivit Reuters.

Într-un comunicat transmis de agenția de știri de stat Korean Central News Agency (KCNA), ministerul a afirmat că această măsură a fost luată ca răspuns la decizia Elveției de a impune sancțiuni asupra Taberei Internaționale pentru Copii Songdowon din Coreea de Nord, calificând-o drept un act de ostilitate flagrantă.

Ministerul Afacerilor Externe din Phenian l-a convocat pe șeful biroului diplomatic, Sylvain Astier, și i-a înmânat un memorandum prin care îl îndemna să închidă biroul, a precizat KCNA.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Democrate Coreene l-a declarat pe șeful Biroului Diplomatic Elvețian din RPDC persona non grata și l-a îndemnat să părăsească țara în termen de 48 de ore”, a declarat KCNA, folosind denumirea oficială a țării.

„Orice act de încălcare a drepturilor suverane ale RPDC și a intereselor cetățenilor săi nu poate fi niciodată binevenit din partea noastră”, se mai afirmă în comunicat.

Expulzarea survine la mai puțin de o lună după ce ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a redeschis oficial biroul diplomatic de la Phenian.

„Transmite un avertisment clar Statelor Unite”

„Coreea de Nord folosește Elveția ca pe un caz-test pentru a demonstra că sancțiunile și dialogul sunt incompatibile”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

„Această măsură transmite un avertisment clar Statelor Unite, care încearcă să restabilească contactele, precum și altor țări, că Phenianul nu va normaliza relațiile atâta timp cât sancțiunile rămân în vigoare”, a adăugat expertul.

Coreea de Nord a condamnat marți Elveția pentru includerea taberei pe lista sa de sancțiuni, ca urmare a acuzațiilor occidentale potrivit cărora aceasta ar fi fost implicată în transferul de copii din zonele Ucrainei ocupate de Rusia, și a anunțat că va lua în considerare închiderea biroului diplomatic din Phenian.

Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că sancțiunile au încălcat suveranitatea Coreei de Nord, negându-i obligația de a oferi copiilor oportunități culturale și recreative.

Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveției a precizat marți că politica sa de sancțiuni este independentă de redeschiderea biroului diplomatic, care, potrivit acestuia, a fost realizată „în conformitate cu politica noastră externă universalistă”.

„Scopul acesteia este de a menține canalele de dialog, inclusiv cu statele cu care avem divergențe pe anumite teme”, a precizat departamentul într-un comunicat transmis prin e-mail.

Kim Jong Un a primit luni personal scrisorile de acreditare ale noilor ambasadori din 10 țări, printre care Rusia și Suedia, în cadrul unei ceremonii diplomatice, eveniment rar la Phenian.

Kim a afirmat că Coreea de Nord urmărește să-și extindă relațiile externe cu țările care îi respectă suveranitatea, dar se va opune încercărilor de a restricționa drepturile la independență și dreptul la dezvoltare ale statelor suverane.