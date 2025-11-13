Coreea de Sud a suspendat toate aterizările și decolările timp de jumătate de oră în timpul unui examen decisiv. Au fost luate și alte măsuri extraordinare
Peste jumătate de milion de tineri din Coreea de Sud au susținut joi examenul de admitere la universitate, unul atât de important încât poliția s-a mobilizat pentru a se asigura că aceștia ajung la timp la centrele de examinare, iar toate zborurile au fost suspendate timp de o jumătate de oră, potrivit Reuters.
Numărul celor care au susținut examenul, esențial pentru a obține un loc la universitățile de top din țară, a fost cel mai mare din ultimii șapte ani. Majoritatea candidaților s-au născut în 2007, când s-a înregistrat o creștere a natalității, deoarece era considerat un moment propice pentru a avea un copil.
Zborurile de pe toate aeroporturile, inclusiv Aeroportul Internațional Incheon, au primit inderdicție de aterizare sau decolare între orele locale 13:05 și 13:40, pentru a se asigura că nu vor exista perturbări în timp ce elevii susțineau proba audio a testului de limba engleză.
Decizia a afectat 140 de curse, inclusiv 65 de sosiri și plecări internaționale. Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că aeronavele au trebuit să zboare în cerc în apropierea aeroporturilor, deoarece Ministerul Transporturilor a interzis zborurile la altitudini sub 3.000 de metri.
Piețele financiare și birourile s-au deschis cu o oră mai târziu decât de obicei, pentru a se asigura că candidații ajung la timp la examenul de nouă ore, considerat crucial pentru succesul într-o societate extrem de competitivă.
„Acest examen a fost un obiectiv timp de aproape 20 de ani și este, de asemenea, un nou început”, a spus Yeseon Kim, care aștepta în fața unui centru de testare unde fiica ei susținea examenul.
Un total de 554.174 de persoane s-au înscris anul acesta, cu 6% mai mult decât anul trecut și cel mai mare număr din 2019.
În 2007 s-au născut aproximativ 496.000 de copii, o creștere care a întrerupt declinul constant înregistrat din mijlocul anilor 1990. Coreea de Sud este una dintre societățile cu cea mai rapidă îmbătrânire din lume, deși rata natalității a crescut la 0,75 în 2024.