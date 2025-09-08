Coreea de Sud în stare de șoc după arestarea a 300 de cetățeni ai săi în Statele Unite

Joi, 4 septembrie, peste 300 de sud-coreeni au fost arestați lângă Savannah, Georgia, de către ofițerii de imigrare la o fabrică de baterii electrice deținută de gigantul sud-coreean Hyundai, scrie presa franceză. Acest lucru dovedește că investițiile în economia americană nu sunt suficiente. La Seul, presa oscilează între șoc și neînțelegere.

Ca răspuns la arestarea a peste 300 de sud-coreeni în timpul unui raid efectuat joi de poliția de imigrare asupra unei fabrici de baterii deținute de companiile sud-coreene Hyundai și LG Energy Solution din Ellabell, Georgia, președintele Lee Jae Myung a ordonat sâmbătă, 6 septembrie, „să se facă tot posibilul” pentru a găsi o soluţie favorabilă pentru compatrioții săi. Deocamdată, majoritatea celor arestați joi au fost încarcerați în centrul de detenție administrat de ICE (Immigration and Customs Enforcement) din Folkston, Georgia.

Această razie este un „șoc” pentru societatea coreeană, așa cum indică un editorial din ziarul „Dong-A Ilbo„. Coreea de Sud depune eforturi colosale pentru a menține relațiile cu aliatul său american și a fost de acord de luni de zile să depună eforturi semnificative pentru a evita represaliile economice. Ziarul „Chosun Ilbo” prezintă o înregistrare video edificatoare a arestărilor, în care vedem muncitori speriați care încearcă să scape de oficialii federali aruncându-se într-un bazin de epurare.

„Imediat după ce a aflat despre incident, președintele a insistat ca drepturile și interesele cetățenilor coreeni și ale companiilor care investesc în Statele Unite să nu fie încălcate pe nedrept în numele consolidării legislației americane privind imigrația”, a declarat ministrul de externe, Cho Hyun, la o reuniune specială care a avut loc sâmbătă după-amiază la Seul, a relatat „The Korea Herald”. Cho Hyun a anunțat că va merge personal la Washington, dacă va fi necesar.

Cea mai mare razie a Immigration and Customs Enforcement la un șantier

Ce s-a întâmplat? O fabrică de baterii încă în construcție, care va furniza piese pentru mașinile electrice asamblate în fabrică, a fost vizată în cadrul unei anchete privind munca ilegală. „Ofițerii de la imigrare au intrat pe șantier în jurul orei 10:45 joi și au început să separe lucrătorii în funcție de naționalitate și statut de viză. Grupurile au fost urcate în autobuze”, relatează „The Wall Street Journal”.

Potrivit lui Steven Schrank, agent în cadrul diviziei de investigații a Departamentului de Interne al SUA, majoritatea celor arestați lucrau ilegal, fără a avea vize corespunzătoare. Potrivit LG, cei 48 de angajați arestați – 47 de sud-coreeni și un indonezian – se aflau într-o călătorie de afaceri. Ceilalți peste 350 erau angajați de companii partenere ale Hyundai şi LG. „Aceasta este cea mai mare acțiune de represiune într-un singur loc întreprinsă de Departamentul pentru Securitate Internă”, potrivit unuia dintre oficialii săi.

Potrivit publicației „Korea Times”, LG le-a cerut angajaților săi din Statele Unite să stea acasă și să ia în considerare întoarcerea în Coreea. Compania a suspendat călătoriile de afaceri, iar directorul de resurse umane este așteptat să sosească în curând în Statele Unite pentru a face lumină în legătură cu acest incident.

Hyundai a declarat că niciunul dintre angajații săi nu a fost arestat, dar arestările au implicat subcontractanți, pe care gigantul promite că îi va trage la răspundere.

Dincolo de amploarea fără precedent a operaţiunii, contextul a făcut știrea și mai șocantă, potrivit „The New York Times”. „Statele Unite au făcut presiuni asupra Coreii timp de ani de zile să investească miliarde de dolari în industriile americane”, iar Hyundai este una dintre principalele companii coreene care investesc masiv în Statele Unite. În martie, Hyundai a anunțat investiții în valoare de 21 de miliarde de dolari.

Mai mult, complexul din Georgia părea foarte bine primit de administrația Trump. „Uzina Hyundai-LG, care urmează să înceapă să funcționeze în decurs de un an, este genul de investiție la scară largă, creatoare de locuri de muncă [8.500, conform Hyundai], pe care Statele Unite o solicită din partea Coreei de Sud”, confirmă „New York Times”.