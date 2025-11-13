Coreea de Sud interzice zborurile în timp ce 500.000 de studenți susțin admiterea la universitate

Peste o jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susținut joi examenul de admitere la universitate, în timp ce poliția s-a mobilizat pentru a se asigura că aceștia ajung la timp la centrele de testare, iar zborurile au fost oprite timp de o jumătate de oră, scrie Reuters.

Numărul candidaților care au susținut testul, esențial pentru asigurarea unui loc la cele mai bune universități din țară, a fost cel mai mare din ultimii șapte ani. Majoritatea candidaților s-au născut în 2007, când a existat o creștere a numărului de nașteri, deoarece era considerat un moment propice pentru a avea un copil.

Zborurile de pe toate aeroporturile, inclusiv de pe Aeroportul Internațional Incheon, au fost interzise la aterizare sau decolare între orele 13:05 (04:05 GMT) și 13:40 pentru a se asigura că nu există nicio perturbare în timp ce elevii susțineau secțiunea testului de limba engleză.

Decizia a afectat 140 de zboruri, inclusiv 65 de sosiri și plecări internaționale. Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat aeronave care zburau în jurul aeroporturilor, deoarece Ministerul Transporturilor a restricționat aeronavele de la altitudini sub 3.000 de metri.

Piețele financiare și birourile s-au deschis cu o oră mai târziu decât de obicei pentru a se asigura că candidații la examen sosesc la timp pentru nouă ore, considerat crucial pentru succesul într-o societate hipercompetitivă.

Un total de 554.174 de persoane s-au înregistrat anul acesta, o creștere cu 6% față de anul trecut și cea mai mare cifră din 2019. Aproximativ 496.000 de bebeluși s-au născut în 2007, o creștere care a întrerupt un declin constant de la mijlocul anilor 1990.

Coreea de Sud este una dintre societățile cu cel mai rapid îmbătrânire din lume, deși rata natalității a crescut la 0,75 în 2024.