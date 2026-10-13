Coreea de Sud vrea să mute 10.000 de funcționari publici din capitala Seul în alt oraș

Un total de 44 de agenții și 9.929 de angajați ai administrației publice vor fi relocați din regiunea capitalei sud-coreene în Sejong, orașul administrativ al țării, a anunțat guvernul de la Seul, citat de Reuters.

Douăzeci și șapte de agenții, reprezentând 2.995 de locuri de muncă, se vor muta în 2027, urmând să utilizeze spații de birouri închiriate în Sejong.

Printre primele instituții care se vor muta se numără Comisia pentru Servicii Financiare, Comisia pentru Protecția Informațiilor cu Caracter Personal, Comisia pentru Siguranță și Securitate Nucleară, Comisia Națională pentru Drepturile Omului și Agenția pentru Coreenii din Străinătate.

Șaptesprezece agenții care au nevoie de sedii proprii se vor reloca după construirea unor noi clădiri guvernamentale, procesul de mutare urmând să fie finalizat până în 2031.

Printre aceste instituții se numără ministerele Afacerilor Externe, Unificării și Apărării, Agenția Națională de Poliție, Consiliul de Audit și Inspecție, Oficiul pentru Investigarea Corupției, precum și noile structuri înființate pentru urmărirea penală și investigarea infracțiunilor grave.

Vedere aeriană a orașului administrativ Sejong din Coreea de Sud. Foto: Yao Qilin / Xinhua News / Profimedia

Posturile guvernamentale se vor muta la peste 100 de kilometri sud de Seul

Guvernul a declarat anterior că mutarea la Sejong, oraș situat la aproximativ 110 km sud de Seul, face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a concentrării populației, capitalului, întreprinderilor și infrastructurii în regiunea capitalei, în timp ce alte părți ale țării se confruntă cu declin demografic.

Autoritățile estimează că va fi nevoie de aproximativ 3,1 trilioane de woni (2,3 miliarde de dolari) pentru construirea unor noi complexe de birouri, în timp ce 89,7 miliarde de woni vor fi alocate pentru spațiile închiriate și pentru sprijinirea relocării.

Guvernul intenționează să solicite modificări legislative pentru eliminarea derogărilor care împiedică în prezent ministerele Afacerilor Externe, Unificării, Apărării, Justiției și Egalității de Gen să se relocheze.

Un sediu prezidențial în Sejong ar urma să fie finalizat în 2029, în timp ce o filială a parlamentului din Sejong este programată să își deschidă porțile în 2033.