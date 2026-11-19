În apropierea sărbătorilor, când timpul petrecut alături de cei dragi devine cu atât mai prețios, TV Paprika lansează „Amintiri servite cald”, o nouă producție locală, cu Maria Lupu și Amelia Ciurică, cunoscute publicului drept Cosânzenele Gătesc. Premiera are loc pe 21 noiembrie, de la ora 17:30.

Cu 10 episoade a câte 30 de minute, noua emisiune aduce în fața telespectatorilor o atmosferă familiară, în care gătitul devine prilej de întâlnire și de amintiri împărtășite. Maria și Amelia își invită familiile în bucătărie și pregătesc împreună preparate care au fiecare propria poveste. Rețetele moștenite din copilărie se întâlnesc cu gusturile preferate ale celor dragi și cu ideile culinare potrivite ritmului de zi cu zi.

Cosânzenele Gătesc, din social media în bucătăria TV Paprika

Cu o comunitate de peste 1,7 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, Cosânzenele se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut gastronomic din România.

În spatele succesului din online se află o poveste de familie. Maria și Amelia au descoperit dragostea pentru gătit încă din copilărie, inspirate de bunica lor, ale cărei preparate și obiceiuri culinare le-au rămas aproape. Tocmai această legătură dintre generații se regăsește și în noul format TV Paprika, unde telespectatorii au ocazia să le cunoască într-un cadru mai personal, alături de oamenii care fac parte din viața lor.

O bucătărie plină de viață, în care fiecare are ceva de povestit

În „Amintiri servite cald”, telespectatorii intră în atmosfera unei familii în care bucătăria este mereu animată, iar pregătirea mesei îi aduce pe toți împreună. Sunt episoade în care întreaga familie se adună în jurul preparatelor preferate, seri în care copiii decid ce se gătește și își aleg singuri ingredientele pentru pizza, dar și momente în care soții preiau inițiativa și pregătesc o cină italiană sau un mic dejun de weekend, cu tot ce le place celor din acasă. Printre rețete apar glume, mici dezbateri despre ingrediente, preferințe culinare și întâmplări pe care membrii familiei și le amintesc cu drag.

Iar când mama celor două surori intră în bucătărie, poveștile se întorc inevitabil la copilărie. Reapar gogoșile pufoase, pâinea făcută în casă și mâncărurile cu care Maria și Amelia au crescut, alături de amintirile meselor de altădată.

Cosânzenele s-au gândit și la cei care nu au timp de gătit sau au uitat să facă piața, astfel că își pun creativitatea la încercare și pregătesc un meniu întreg din ingredientele pe care oricine le are deja în bucătărie sau descoperă câte preparate diferite pot obține pornind de la aceeași legumă. De la mesele pregătite în grabă până la cele pentru care toată familia se strânge acasă, fiecare episod al noii producții locale are propriul ritm, propriile gusturi și propriile povești.

Prin această nouă emisiune, TV Paprika continuă să aducă în atenția publicului personalități apreciate ale gastronomiei românești și povești culinare în care telespectatorii se pot regăsi, fiind și o invitație de a redescoperi plăcerea de a găti acasă, de a păstra rețetele familiei și de a găsi timp pentru mesele petrecute împreună.

„Amintiri servite cald” are premiera sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la TV Paprika. Cele 10 episoade, cu o durată de 30 de minute fiecare, vor fi difuzate în fiecare weekend, de la ora 17:30, cu reluări la orele 23:10 și 11:30.

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