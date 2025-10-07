Costul unui deținut s-a triplat în ultimii 10 ani, ajungând la peste 280 de lei/zi

România, prin Administrația Națională a Penitenciarelor, raportează un efectiv de 25.540 de persoane custodiate la 31 august 2025, potrivit răspunsului MAI la o interpelare adresată de deputatul Daniel-Răzvan Biro.

În ultimul deceniu, numărul deținuților a scăzut semnificativ, de la peste 30.000 în 2014 la cca. 25.000 în prezent. Structura pe gen indică o balanță constantă, cu aproximativ 95% bărbați și 5% femei în fiecare an. De asemenea, media de vârstă a crescut de la 37 la aproape 39 de ani între 2018 și 2025.

Numărul celor aflați în arest preventiv a crescut de la 2.514 în 2014 la 3.451 în 2025. Persoanele de cetățenie străină reprezintă un procent redus (sub 2%), cu o ușoară creștere anuală după 2018.

Costul detenției în România

Costul estimat de întreținere zilnică a unui deținut în România a crescut constant. În 2014 era de 92,76 lei/zi, ajungând la 280,01 lei/zi în 2024, se mai arată în răspunsul MAI. Aceasta înseamnă aproximativ 43-57 euro/zi în funcție de rata de schimb, semnificativ sub media europeană (64 euro/zi). Cheltuielile principale sunt alocate către personal și pentru bunuri și servicii.

Media vârstei deținuților din penitenciarele din România la 31 august 2025 este de 38,64 ani, înregistrând o creștere constantă din 2018, când era de 37,08 ani.