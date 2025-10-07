Costurile pentru salubrizarea din Timiș pot crește începând de la 20 octombrie, ca urmare a deciziei Consiliului Județean Timiș

Transportarea deșeurilor către un alt depozit din alt județ va genera costuri suplimentare cu salubrizarea, costuri suportate de locuitorii din Timiș;

Costurile suplimentare pot fi evitate dacă Celula 2 a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase de la Ghizela își continuă activitatea de depozitare, conform realității din teren.

Locuitorii județului Timiș se vor confrunta, începând cu 20 octombrie 2025, cu o creștere a tarifelor pentru serviciile de salubrizare. Operatorul RETIM anunță că această ajustare este consecința directă a tensiunilor apărute în ultimele luni între companie și autoritățile județene, privind capacitatea de depozitare a Celulei 2 din cadrul Depozitului de Deșeuri Nepericuloase de la Ghizela.

Reprezentanții RETIM avertizează că soluția propusă de autorități, închiderea anticipată a Celulei 2 și transportarea deșeurilor în alte județe, este una abuzivă și nejustificată, cu efecte negative atât asupra societății, cât și asupra cetățenilor, care ar urma să suporte creșterea costurilor prin facturi mai mari la salubrizare.

În timp ce Consiliul Județean Timiș susține că depozitul ar fi „aproape plin”, RETIM respinge aceste informații, explicând că ele se bazează pe date eronate dintr-o autorizație veche din 2012, când Celula 2 nici nu era construită.

RETIM avertizează că o eventuală decizie de închidere a Celulei 2, înainte de atingerea capacității reale, ar avea consecințe economice directe asupra timișenilor.

Dacă deșeurile ar fi transportate în alte județe, la zeci sau sute de kilometri distanță, ar apărea costuri mari de transport și manipulare, care ar fi ulterior transferate în facturile plătite de cetățeni.

„Închiderea nejustificată a Celulei 2 ar însemna un impact financiar direct asupra populației, dar și disfuncționalități în sistemul local de gestionare a deșeurilor”, subliniază operatorul.

De asemenea, lipsa unor investiții planificate în infrastructura de sortare, tratare și depozitare agravează situația. Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor, adoptat de Consiliul Județean în 2021, prevede investiții de peste 100 de milioane de euro, care ar fi trebuit să fie implementate până în 2024. Întârzierea acestor proiecte a pus presiune suplimentară pe capacitatea de depozitare. În prezent, Consiliul Județean Timiș nu a oferit o soluție clară privind deschiderea unei noi celule de depozitare, iar operatorul susține că activitatea la Ghizela poate continua legal și în siguranță pentru cel puțin 10 luni.

RETIM precizează că depozitul de la Ghizela nu este plin și mai are spațiu disponibil pentru depozitarea deșeurilor. Capacitatea totală reală a Celulei 2 este de 1.233.854 metri cubi, conform proiectului de închidere, singurul document tehnic valabil în prezent.

În momentul de față, doar 93,25% din volum este ocupat, iar în zonele unde se poate depozita, înălțimea este puțin peste 13 metri, sub limita de 20 de metri permisă de autorizația de mediu.

„Depozitul Ghizela are încă suficient spațiu pentru a prelua deșeurile municipale din județul Timiș fără niciun risc de poluare a mediului”, precizează RETIM.

Confuzia legată de capacitatea depozitului provine, potrivit companiei, dintr-o eroare de calcul a autorităților, semnalată încă din martie 2025, după ce s-a constatat o discrepanță între datele din autorizația din 2012 și valorile reale calculate de proiectant. În ciuda acestor sesizări, instituțiile județene au continuat să comunice public date greșite, ceea ce a generat percepția falsă că depozitul este complet ocupat.

„Afirmațiile privind depășirea capacității de depozitare nu reflectă realitatea din teren. Celula 2 este sigură, funcțională și respectă toate cerințele legale”, transmite compania.



În lipsa unui acord între părți, timișenii riscă să plătească mai mult pentru salubrizare din cauza unui blocaj administrativ. RETIM susține că activitatea la Ghizela poate continua legal și în siguranță, evitând astfel costurile suplimentare generate de transportul deșeurilor în alte județe.

