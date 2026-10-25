Alegeri în Serbia, cu cozi și prezență masivă. Când sunt așteptate rezultatele: e învins Vucic de mișcarea studenților?

Sârbii s-au mobilizat şi au mers la secţiile de vot, pentru a-şi alege parlamentarii, încă de dimineaţă. Prezenţa la urne a fost mai mare încă de la primele decât la precedentul scrutin. În ritmul actual, se va ajunge la o prezență record.

La ora 14.00, au votat 46% dintre cetățenii cu drept de vot, cu 14% mai mult decât la alegerile din 2023, iar la ora 16.00, prezența era de 56,4%, cu numai două procente sub prezența finală de la scrutinul de acum trei ani. Primele rezultate sunt așteptate la ora 21.00.

Alegerile parlamentare anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au loc după doi ani de proteste față de corupția și a tendințele autoritariste ale puterii, proteste care au izbucnit după moartea a 16 persoane în gara din Novi Sad, după prăbușirea acoperișului, în 2024.

Alegerile parlamentare din Serbia desfășurate duminică sunt pe cale să depășească recordurile anterioare de prezență la urne, scriu Reuters și BBC.

Scrutinul are loc într-un context în care guvernarea Partidului Progresist Sârb, al fostului președinte Aleksandar Vucic, este pusă sub semnul întrebării de către Lista Studenților, o formațiune apărută ca urmare a protestelor conduse de către studenți în ultimii doi ani.

Cozi la secțiile de votare din Belgrad, la alegerile parlamentare din Serbia Foto: Profimedia

Cozi neobișnuit de lungi s-au format la secțiile de votare din întreaga țară. Casele de sondare CeSID și Ipsos au evaluat prezența la un nivel de 27,3% la ora locală 11.00, aproape dublu față de aceeași oră la alegerile din 2023, când nivelul prezenței era de 15,1%.

Vucic, două ore la coadă ca să voteze

Chiar și Vucic a așteptat două ore la coadă ca să reușescă să voteze.

La ora 12.00, 34,5% dintre alegători votaseră deja, pentru ca la ora 14.00, prezența anunțată de către Comisia Electorală să fie 46,53%, cu aproximativ 14% peste prezența la aceeași oră de la precedentele alegeril parlamentare din 2022 și 2023.

Aleksandar Vucic, la coadă la o secție de votare Foto: Profimedia

Prezența era peste medie în Vojvodina – 49,23% și Belgrad – 47,55%, zone care au fost centrul mișcării contestare conduse de către studenți.

Pentru ora 16.00, nivelul anunțat al prezenței a fost de 56,4%, aproape de prezența finală de la alegerile din 2023, când procentajul a fost de 58,6%. Este foarte probabil ca acest prag să fie depășit întrucât sârbii mai pot vota până la ora locală 20.00 sau ora 21.00, ora României.

Cozi la secțiile de votare din Belgrad, la alegerile parlamentare din Serbia Foto: Profimedia

Un electorat puternic polarizat

O victorie a formațiunii „Lista Studenților” ar reprezenta o mutație politică în țara de circa 6.000.000 de oameni, care evocă înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria, în luna aprilie.

De asemenea, ar putea oferi un model și pentru alte mișcări studențești din Europa, în condițiile în care în unele țări din Europa au ieșit în stradă, în unele cazuri în mod violent, împotriva stării sistemelor de educație și lipsei de perspective.

Vucic, care a demisionat din funcția de președinte pentru a candidat la postul de prim-ministru,, este un adversar puternic pentru opoziție. Mulți alegători îi sunt recunoscători pentru creșterea economică a Serbiei și pentru că a condus într-o perioadă de modernizare susținută, cu autostrăzi și căi ferate noi, școli și spitale recente.

Vucic a promis pensii mai mari și salarii ridicate în sectorul public, precum și investiții în sistemul de sănătate. Pe plan internaționale, a strâns legăturile cu China, un investitor major, și a rămas alături de Rusia, aliatul tradițional al Serbiei și principalul furnizor de gaz. În același timp, Vucic afirmă că dorește aderarea la Uniunea Europeană, cel mai mare partener comercial al Serbiei, însă blocul comunitar a devenit din ce în ce mai nemulțumit de lipsa reformelor.

O cursă electorală strânsă

Agenda internă a mișcării politice a studenților este să elimine corupția și să îmbunătățească sistemul de educație, însă au fost mai discreți în ce privește ambițiile lor pe plan internațional. Pe lista lor de 250 de candidați, în general necunoscuți, se află profesori universitari, actori și fermieri și este deschisă de către cardiologul Ilija Srdanovic, deși nu este clar cine va fi prim-ministru, în cazul unei victorii.

„Sper că ziua de azi va trece în pace, într-o atmosferă democratică și că vom alege în mod legitim un nou guvern în Serbia”, a spus Srdanovic după ce a votat la Novi Sad. În tabăra cealaltă, Vucic a spus că va respecta rezultatul votului, indiferent care va fi.

Sondajele de opinie au anticipat o competiție foarte strânsă. Șeful Comisiei Electorale, Vladimir Dimitrijevic, a spus că procesul de votare a decurs fără incidente, însă unele organizații din societatea civilă, precum CeSID și CRTA, au semnalat incidente legate de listele electorale și secretul votării.

Protestele conduse de studenți după dezastrul de la gara din Novi Sad s-au extins în timp, cerând demisia lui Vucic, acuzat de adversari că a înăsprit represiunea împotriva contestatarilor săi.

Vucic și Partidul Progresist Sârb au respins repetate acuzațiile de corupție și spionaj împotriva opozanților și au afirmat că studenții sunt finanțați de agenți străini din Croația și Muntenegru.

„Aceasta a fost cea mai dificilă campanie, dar și cea mai emoționantă. I-am înfruntat pe cei care vor să distrugă Serbia”, le-a spus Vucic susținătorilor săi într-un unul din ultimele mitinguri din campanie.