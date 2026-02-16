Creatoarea serialului israelian de spionaj „Teheran” a fost găsită moartă într-un hotel din Atena

Dana Eden, creatoarea și producătoarea în vârstă de 52 de ani a serialului israelian de spionaj „Teheran”, a murit subit duminică la Atena, în timpul filmărilor pentru cel de-al patrulea sezon al producției în Grecia, decesul său stârnind un val de speculații pe rețelele de socializare, relatează Reuters și The Times of Israel.

Potrivit presei israeliene, Eden a fost găsită fără viață într-un hotel din Atena de către fratele său, care a început să o caute după ce aceasta nu a mai răspuns la mesaje.

Poliția locală a dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cauza decesului și a început să colecteze înregistrări ale camerelor de supraveghere și declarații ale personalului hotelului.

Kan, societatea de radiodifuziune publică a Israelului, a publicat un comunicat în care i-a adus un omagiu lui Eden.

„Deplângem trecerea în neființă a colegei și partenerei noastre într-un lung șir de producții, seriale și programe ale Corporației Publice de Radiodifuziune din Israel – Dana Eden”, se afirmă în comunicat. „Dana s-a numărat printre figurile de rang înalt din industria televiziunii din Israel și a jucat un rol central în crearea și coordonarea unora dintre cele mai proeminente și influente producții ale corporației. Moștenirea sa profesională și personală va continua să modeleze televiziunea israeliană pentru mulți ani de acum înainte”, a mai transmis aceasta.

Creatoarea serialului călătorise la Atena pentru filmări

Comunicatul precizează că Eden călătorise în Grecia pentru a supraveghea îndeaproape filmările celui de-al patrulea sezon. Ea a fost unul dintre cei 3 creatori ai serialului „Teheran”, alături de Moshe Zonder și Maor Kohn.

Serialul este foarte popular în Israel și s-a bucurat de succes internațional pe platforma de streaming AppleTV+, ceea ce l-a convins pe apreciatul actor britanic Hugh Laurie („House MD”, „The Night Manager”) să se alăture producției în sezonul precedent într-un rol principal.

Compania de producție din spatele serialului „Tehran” a declarat că nu există indicii privind o implicare criminală în moartea lui Eden, pe fondul zvonurilor care s-au răspândit fulgerător pe rețelele sociale, potrivit cărora aceasta ar fi fost ucisă de agenți iranieni.

„Compania de producție dorește să clarifice faptul că zvonurile potrivit cărora moartea ar avea o natură criminală sau naționalistă nu sunt adevărate și sunt lipsite de temei”, a transmis compania Donna and Shula Productions într-un comunicat.

De ce este filmat serialul „Teheran” în Grecia

Producătorii serialului premiat, câștigător al Premiului Emmy pentru cel mai bun serial de dramă în 2022, au decis să folosească zone din Atena drept substitut pentru Teheran după ce Eden a vizitat țara europeană într-o vacanță de familie și a fost impresionată de asemănările vizuale dintre cele două orașe.

Cetățenilor israelieni le este interzis să viziteze Iranul.

Partenera profesională a lui Eden a fost producătoarea Shula Spiegel, cealaltă jumătate a Donna and Shula Productions, compania prin intermediul căreia au fost realizate „Tehran” și multe dintre celelalte proiecte ale lui Eden.

Eden și Spiegel au produs împreună peste 40 de seriale și filme de televiziune, atât de ficțiune, cât și documentare, inclusiv „Five Men and a Wedding”, „Dan & Muzly”, „The Magpie”, „The Stylist” și episodul-pilot CBS „Mother’s Day”, precum și mai multe sezoane ale serialului de succes pentru copii „Shakshouka” și seria documentară „Saving the Wild Animals”.