Creatorul ChatGPT, despre amenințarea AI asupra locurilor de muncă: „Dacă aș avea 22 de ani, m-aș simți cel mai norocos de pe pământ” / Care sunt temerile sale 

Sam Altman, fondatorul OpenAI, crede că tinerii vor fi mai puțin afectați de Inteligența Artificială la locul de muncă decât alte categorii de vârstă, scrie Business Insider, care citează un interviu acordat de acesta.

„Tinerii vor fi bine”, susține el, despre modul în care companiile vor integra în viitor IA. Cu toate acestea, creatorul ChatGPT este îngrijorat de felul în care angajații mai în vârstă se vor adapta schimbărilor aduse de IA la locul de muncă.

Mai exact, directorul OpenAI spune că locuri de muncă vor dispărea din cauza Inteligenței Artificiale, dar tinerii vor face mai ușor față acestor schimbări: „Dacă aș avea acum 22 de ani și aș absolvi facultatea, m-aș simți cel mai norocos tânăr din lume”.



„Sunt mai îngrijorat nu pentru omul de 22 de ani, ci pentru cel de 62 de ani care nu vrea să se recalifice, să învețe ceva nou sau, cum îi spun politicienii, reconversie profesională, pe care nu vrea nimeni să o facă”, a spus Altman în emisiunea Huge Conversations de pe YouTube, citat de Business Insider.

El mai susține că „nu a existat niciodată un moment mai uimitor pentru a crea ceva complet nou, pentru a inventa ceva, pentru a înființa o companie – oricare ar fi ea”.

„Cred că este foarte posibil acum să începi o afacere cu o singură persoană care, în timp, să ajungă să valoreze peste un miliard de dolari. Și, mai important decât asta, să ofere lumii un produs și un serviciu extraordinar”, a mai spus Altman.

Nu toți directorii din domeniul IA sunt de acord cu Altman

Perspectiva sa este diferită față de cea a multor competitori și altor lideri din industria tehnologiei.



Directorul companiei de IA Anthropic, Dario Amodei, a declarat la începutul acestei veri că Inteligența Artificială ar putea elimina până la jumătate din locurile de muncă la entry-level, în următorii cinci ani. Este o posibilă „catastrofă” pentru care, potrivit lui Amodei, oamenii din industria de tech nu fac suficient pentru a pregăti societatea.

Dincolo de următorii cinci ani, Altman spune că devine mai greu de prezis cum va arăta lumea, din cauza schimbărilor rapide generate de acest domeniu.



„În 2035, un absolvent de facultate – dacă va mai merge la facultate – ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a spațiului, pe o navă spațială, cu un job complet nou, interesant, extrem de bine plătit, iar lui i se va face milă de noi că a trebuit să facem munca asta plictisitoare și veche”, a adăugat Altman.