Creatorul cifrului enigmatic pe care nici CIA nu a reușit să îl spargă a scos la vânzare textele ce oferă soluția

Când Jim Sanborn a fost ales să creeze o sculptură la sediul CIA, și-a dorit să realizeze ceva care să reflecte lumea spionilor și a codurilor secrete. Rezultatul a fost „Kryptos”, o placă din cupru în formă de S, înaltă de 3 metri, care seamănă cu o foaie de hârtie ieșind dintr-un aparat de fax, relatează Associated Press.

Pe o parte prezintă o serie de alfabete „decalate”, cu literele mutate cu un anumit număr de poziții față de ordinea lor normală, care sunt cheia pentru descifrarea celor patru mesaje criptate de pe cealaltă parte.

„La acea vreme, codurile și criptarea erau un subiect ezoteric”, a spus Sanborn într-un interviu pentru AP. „Am vrut să nu mai fie așa și am vrut să fie distractiv… Țelul oricărui artist, când creează o lucrare, este să aibă atenția privitorului cât mai mult timp posibil”, a explicat el.

Sanborn a presupus că primele trei mesaje de pe sculptura dezvelită în 1990, cunoscute drept K1, K2 și K3, vor fi descifrate relativ repede, și așa s-a întâmplat.

Dar, 35 de ani mai târziu, al patrulea mesaj, K4, rămâne un mister și o sursă de fascinație obsesivă pentru mii de pasionați de criptografie din jurul lumii. O persoană l-a contactat pe Sanborn în ultimii 20 de ani în fiecare săptămână, încercând să rezolve K4. Artistul a primit atât de multe solicitări încât a început să taxeze cu 50 de dolari fiecare solicitare, pentru a le face față.

Artistul ar dori un „gardian” pentru cifru

Acum în vârstă de 79 de ani și suferind de mai multe probleme de sănătate, Sanborn a decis să scoată la licitație soluția pentru K4. El vrea să aleagă astfel un nou „gardian al Kryptos”, despre care speră că va păstra secretele operei și va continua să interacționeze cu comunitatea celor pasionați de cifrul său.

Casa de licitații RR Auction din Boston a lansat licitația luna trecută. Ea se desfășoară până pe 20 noiembrie, iar cea mai mare ofertă este în prezent de 201.841 de dolari pentru arhiva Kryptos.

„De la instalarea sa în 1990, Kryptos a devenit un fenomen mondial”, a declarat Bobby Livingston, vicepreședinte executiv al RR Auction. „K4 i-a eludat atât pe criptologii profesioniști și spargătorii de coduri, cât și pe amatorii care au încercat să-l rezolve și să-i citească mesajul. Câștigătorul acestei arhive va deține acum secretele Kryptos”, a adăugat el.

Arhiva include tot ce este necesar pentru a rezolva K4, împreună cu un paragraf alternativ pe care artistul îl numește K5. Vor fi scoase la licitație și tabelele originale de criptare pentru K1, K2 și K3, alături de textele amestecate originale, pe care Sanborn spune că le-a arătat Departamentului de Informații Istorice al CIA pentru a se asigura că agenția înțelege că pe sculptură nu există vreun mesaj „nepotrivit”.

Jim Sanborn, fotografiat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o pe 12 noiembrie 2025 la Muzeul Spionajului din Washington, FOTO: Kevin Wolf / AP / Profimedia Images

Dan Brown, unul dintre fanii lui Sanborn

Sanborn a creat aproximativ 50 de sculpturi publice, dar este cunoscut în special pentru Kryptos. De-a lungul anilor, fragmente din sculptura criptică au apărut pe coperta celui mai cunoscut bestseller al lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, și au fost menționate într-un capitol din Simbolul pierdut, romanul din 2009 al scriitorului american.

Elonka Dunin, unul dintre moderatorii celui mai mare forum online de pasionați ai Kryptos, a spus că majoritatea persoanelor cu care a vorbit vor ca K4 să rămână secret. Dar în același timp, „există o dorință foarte puternică de a ști măcar dacă K4 poate fi rezolvat”, potrivit acesteia.

Sanborn a creat textele, iar un criptograf pensionat al CIA i-a arătat mai multe sisteme pentru a le codifica. Paragrafele, a spus el, au fost „concepute să se desfacă precum un ghem de ață” sau ca „păpușile rusești matrioșka”, devenind tot mai dificile.