„Cred că avem un acord” privind Gaza, spune Trump

Președintele american Donald Trump face declarații la plecarea de la Casa Albă, în Washington, DC, SUA. FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Cred că avem un acord” privind Gaza, a declarat vineri președintele american Donald Trump, care săptămâna aceasta le-a prezentat mai multor lideri musulmani, precum și premierului israelian Benjamin Netanyahu, un nou plan de pace în regiune, relatează AFP.

„Se pare că avem o înțelegere privind Gaza. Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi pe ostatici. Va fi o înțelegere care va pune capăt războiului”, a susținut Trump în timpul unei discuții cu reporterii, vineri, înainte de a pleca de la Casa Albă pentru a participa la un turneu de golf la New York.

Președintele SUA nu a oferit însă detalii suplimentare cu privire la acest acord, nici când va fi pus în aplicare.

Un înalt oficial de la Casa Albă a declarat pentru agenția Reuters că Trump se va întâlni luni cu Netanyahu la Casa Albă, cu scopul de a ajunge la un acord-cadru. Netanyahu a luat cuvântul vineri în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

În timp ce liderii internaționali s-au reunit săptămâna aceasta la ONU, în New York, Statele Unite au dezvăluit un plan de pace în 21 de puncte pentru Orientul Mijlociu, care vizează încheierea războiului de aproape doi ani din Gaza dintre Israel și Hamas.

Propunerea le-a fost transmisă marți oficialilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan, potrivit trimisului special al SUA, Steve Witkoff.