„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin (stânga), la Baza Elmendorf Richardson, pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska. FOTO: DOD Photo / Alamy / Profimedia

Rusia și-a reiterat condițiile maximaliste anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, care conținea un document neoficial (cunoscut sub numele de „non-paper”), potrivit a doi oficiali americani și unei persoane familiarizate cu situația, citați de Reuters.

Un mesaj trimis de Moscova către Washington în weekend a reiterat cererea Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas din Ucraina, a spus un oficial american, o solicitare care a respins efectiv opinia lui Donald Trump, potrivit căruia liniile frontului ar trebui să fie înghețate pe pozițiile actuale.

Rusia a reiterat, de asemenea, poziția sa anterioară conform căreia niciun soldat NATO nu va fi dislocat în Ucraina ca parte a vreunui acord de pace, a spus unul dintre oficiali.

Informațiile despre acest document – „non-paper”, termen diplomatic pentru un document informal menit să-și comunice poziția – vin în contextul în care summitul propus între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pare din ce în ce mai îndoielnic.

Summitul Trump-Putin nu va avea loc „în viitorul apropiat”

Un oficial al Casei Albe a declarat marți pentru Reuters că nu există planuri pentru această întâlnire „în viitorul imediat”.

Solicitată să comenteze documentul neoficial, Casa Albă a trimis către declarațiile făcute de Trump reporterilor marți după-amiază, în cadrul cărora acesta a afirmat că nu a luat încă o decizie cu privire la summit, dar că nu dorește să participe la o „întâlnire inutilă”.

El a adăugat că, în opinia sa, încetarea focului de-a lungul liniilor de front actuale este încă posibilă.

Trump a avut o convorbire telefonică cu Putin joi, după care a declarat că întâlnirea de la Budapesta va avea loc, probabil în următoarele două săptămâni.

La o întâlnire privată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, presa a relatat că oficialii americani i-au propus liderului ucrainean un plan propus de Kremlin de a renunța la regiunea Donbas în schimbul unor mici părți din regiunile Zaporojie și Herson.

Rusia controlează întreaga provincie Luhansk și aproximativ 75% din provincia vecină Donețk, care împreună formează regiunea Donbas.

Zelenski a respins propunerea, iar Trump a declarat ulterior public că liniile de front actuale ar trebui înghețate.

Nici întâlnirea pregătitoare nu va avea loc

Serghei Lavrov și Marco Rubio au vorbit la telefon luni, într-o primă tentativă de a pregăti summitul Trump-Putin, dar discuția nu a avut un rezultat clar, iar cei doi șefi ai diplomației din Rusia și SUA nu se vor întâlni deocamdată, așa cum era anticipat.

Lavrov a declarat că locul și momentul următorului summit Trump-Putin sunt mai puțin importante decât punerea în aplicare a înțelegerilor la care s-a ajuns în Alaska.

Kremlinul a declarat de asemenea că nu există o dată clară și că este nevoie de „pregătiri serioase” pentru summit, ceea ce poate dura.

„Ascultați, avem o înțelegere între președinți, dar nu putem amâna ceea ce nu a fost finalizat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au dat date exacte”, a spus el.

Întrebat dacă Moscova are o înțelegere cu privire la o posibilă dată pentru summit, Peskov a răspuns: „Nu, nu există nicio înțelegere”.

„Bănuiesc că rușii au vrut prea mult”

Niciuna dintre părți nu a renunțat public la planurile ca Trump să se întâlnească cu Putin. Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-a aflat marți la Washington, de unde a scris pe Facebook: „Ne așteaptă câteva zile serioase”.

Premierul Viktor Orban a spus și el că pregătirile pentru summit merg mai departe.

Însă doi diplomați europeni de rang înalt au declarat că amânarea întâlnirii dintre Rubio și Lavrov este un semn că americanii ar fi reticenți să continue summitul Trump-Putin, cu excepția cazului în care Moscova renunță la cererile sale.

„Cred că rușii au cerut prea mult și a devenit evident pentru americani că nu va exista niciun acord pentru Trump la Budapesta”, a declarat unul dintre ei.

Rușii „nu și-au schimbat deloc poziția și nu sunt de acord să «se oprească unde sunt»”, a spus al doilea diplomat. „Și presupun că Lavrov a ținut același discurs, iar Rubio a răspuns: «Ne vedem mai târziu»”.

Liderii europeni au solicitat marți Washingtonului să rămână ferm în cererea sa de încetare imediată a focului în Ucraina, cu liniile de luptă actuale ca bază pentru orice discuții viitoare.

NATO a declarat că secretarul general Mark Rutte s-a deplasat marți la Washington pentru discuții cu Trump, care, potrivit două surse familiarizate cu subiectul, vor avea loc miercuri.

Un oficial occidental, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Rutte intenționează să îi prezinte lui Trump punctul de vedere european cu privire la încetarea focului și la orice negocieri de pace ulterioare.