„Credeți că e relevant?”. Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat despre prezența lui Pahonțu la cina cu el și cu politicieni. Schimb aprins de replici cu un jurnalist Recorder

Președintele Nicușor Dan a avut un schimb de replici mai încordat, cu jurnalistul Sebastian Zachmann, de la publicația „Recorder”, pe tema prezenței șefului SPP, Lucian Pahonțu, la cina de la Timișoara, precum și pe tema situației din magistratură, în contextul documentarului „Justiție capturată”.

„Nu știu, credeți că e relevant?”, a replicat șeful statului când a fost întrebat de cina luată alături de mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, la care a participat și generalul Pahonțu.

Schimbul de replici dintre Nicușor Dan și Sebastian Zachmann

Jurnalist: Mai întâi v-aș întreba despre documentarul Recorder, Justiție capturată, publicat anul trecut în decembrie și în urma acestui documentar dumneavoastră ați scris așa pe Facebook, citez foarte exact, când 200 de magistrați spun că e o problemă de integritate în interiorul sistemului de justiție, lucrurile sunt foarte serioase, am încheiat citatul. Din 200 s-au făcut 900, domnule președinte, dovadă că lucrurile chiar erau serioase în interiorul sistemului. Dar într-un an de zile am văzut cum acești magistrați care au avut curajul să vorbească au fost cercetați de Inspecția Judiciară, unii au fost chiar sancționați de CSM și în acest an de zile dumneavoastră n-ați avut nicio reacție publică. Pentru dumneavoastră subiectul acesta n-a existat. De ce ați tăcut când anterior le-ați cerut magistraților să vorbească, să aibă curaj?

Președinte: Bun. După cum știți, am avut un dialog cu magistrații în lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat magistrați care să în urma acțiunilor lor de protest să fi fost și canați, să spunem, de Inspecția Judiciară sau de CSM acum că nu mai discutăm de majorități, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul.

-Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder, a spus că nu există nicio problemă, că nimic din documentar nu se susține. Aveți încredere în concluziile Inspecției Judiciare, în această instituție?

– Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară.

-Tocmai de asta vă întreb.

– Nu am o analiză amănunțită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiție și dacă inspecția judiciară este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul de justiție funcționează bine, înseamnă logic că e o problemă cu inspecția judiciară. Însă, ceea ce noi nu avem în justiție, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare. Da? Adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecției Judiciare pe care cineva să le sistematizeze și să vină la președinte sau la oriunde, la dumneavoastră, la presă, să spună asta e situația.

-Păi au venit la noi la presă, apoi au venit la dumneavoastră la președinție în decembrie anul trecut și consecința a fost că tot acei magistrați au fost sancționați și penalizați fără ca dumneavoastră să luați atitudine.

–Așa, și care-i dosarul cercetării și penalizărilor?

-Cum care-i dosarul? Ei nu se mai pot apăra din moment ce ajung la Inspecția Judiciară și apoi ajung să fie sancționați disciplinar.

-Așa. Așa, dați-mi dumneavoastră situația lor, nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară, când au fost penalizați de CSM, astfel încât eu sau dumneavoastră sau oricine e interesat de starea justiției din țara asta să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare ale Inspecției Judiciare. Asta vreau eu să spun. Vreau să spun că în justiție, ca în multe alte domenii, noi vorbim și poate avem dreptate, dar nu niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect.

-Dar numele astea, lăsați dosarele, că aici nu-i vorba de dosare, e vorba de oameni. Laurențiu Beșu, de exemplu, vă spune ceva numele ăsta? Vă spune?

-Da. Da. Îmi spune, da.

-Sorina Marinaș.

-Îmi spune de asemenea.

-Vă spune și asta. Claudiu Sanda, Sandu. Toți aceștia au trecut prin furcile acestea caudine numite Inspecția Judiciară și CSM. Fiecare dintre ei. Și mai am alte nume.

-Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta.

-Unde să vină?

-La mine, dacă vor. Eu nu știu dacă au fost sancționați, nu știu dacă au fost sancționați pentru delict de opinie.

Despre cina cu Lucian Pahonțu

-Aș mai avea o întrebare foarte importantă legată de un alt reportaj Recorder, evident de domnul Pahonțu și întrebarea e foarte scurtă. În toamna anului trecut ați fost invitat la Timișoara și ați luat o cină alături de mitropolitul Banatului, Ioan Selejan. Vă mai amintiți?

-Da.

-Domnul Pahonțu de ce a stat cu dumneavoastră la masă la acea cină?

-A fost o masă de vreo, aș zice, 15 persoane.

-15 persoane?

-Da, ceva de genul ăsta, da.

-Formate din politicieni locali, bănuiesc, fețe bisericești?

-Din fețe bisericești, din politicieni locali, din oameni din administrația prezidențială, da.

-Și era normal ca șeful unui serviciu secret să stea la masa aceasta?

-Nu știu, credeți că e relevant?

-Da, e foarte relevant. Șeful unui serviciu secret la masă cu politicieni și cu și cu fețe bisericești, nu vi se pare relevant?

-Eu nu cred că SPP-ul este un serviciu secret, cred că este un serviciu de pază. Așa spune legea.

-Nu, are atribuții conform legii de a de a culege informații. Nici asta nu credeți?

-Nu cred că e relevant, da. Dar așa spune legea.

Urmăriți LIVE cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă organizată luni seară la Palatul Cotroceni