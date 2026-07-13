„Creierul” jafului spectaculos de la Muzeul Luvru a fost nemulțumit de pradă, afirmă hoții. Ce au scăpat în timp ce fugeau

Doi bărbați suspectați că au fugit cu bijuterii ale Coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru în octombrie anul trecut le-ar fi spus anchetatorilor că presupusul creier al jafului a fost dezamăgit de pradă și a considerat că „puteau fura mai mult”, potrivit informațiilor publicate de presa din Franța, preluată de The Guardian.

Cotidianul francez Le Monde citează stenograme ale audierilor celor doi presupuși hoți, desfășurate luna trecută în fața judecătorilor de instrucție care conduc ancheta, oferind detalii ample despre spargerea care a făcut înconjurul lumii și care a dus la demisia directorului muzeului.

Potrivit relatării consultate de publicație, suspecții, identificați în presa locală drept Abdoulaye N și Ghelamallah A, au susținut că au pătruns în Galeria Apollo a Luvrului la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să îl dezvăluie, afirmând că se tem pentru siguranța familiilor lor.

Cei doi au sustras opt piese de bijuterie, inclusiv diademe, o broșă, coliere și cercei.

Însă, în timpul fugii, suspecții au scăpat o coroană împodobită cu pietre prețioase, purtată în secolul al XIX-lea de împărăteasa Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

Organizatorul jafului de la Luvru a crezut că hoții puteau lua mai multe comori

„Da, eu am fost, mi-a căzut din geantă”, ar fi recunoscut Abdoulaye N, adăugând, după ce judecătorii i-au arătat o fotografie cu coroana grav avariată: „Ce am făcut nu a fost în regulă, este foarte grav”.

Abdoulaye N a spus că el și celălalt hoț i-au predat restul prăzii presupusului organizator al jafului, care „nu a fost mulțumit” de rezultat. „Credea că puteam lua mai mult”, le-a declarat hoțul anchetatorilor.

Ambii bărbați au spus că au fost recrutați cu doar două sau trei zile înainte de spargere și că li s-a prezentat o înregistrare video filmată în interiorul galeriei, în care se vedeau vitrinele cu bijuteriile din epoca napoleoniană, pentru a-i pregăti de jaf.

Abdoulaye N a fost citat spunând că au primit o misiune clară: „Spargeți geamurile și luați bijuteriile din vitrine”.

O parte a bijuteriilor furate de hoți de la Muzeul Luvru din Paris, FOTO: Stephane DE Sakutin / AFP / Profimedia Images

Unul dintre hoți afirmă că nu știa că a fost recrutat să jefuiască Muzeul Luvru

Un pasionat de motociclete cu urmăritori pe rețelele de socializare, Abdoulaye N a spus că se afla într-o situație financiară disperată și că i s-au promis între 15.000 și 20.000 de euro pentru rolul său în spargere. „Poate chiar mai mult, în funcție de câți bani ar fi adus”, a adăugat acesta.

El a afirmat că motivația presupusului client era una financiară și că acesta intenționa să revândă bijuteriile furate.

„Știam că urma să jefuiesc Luvrul”, este citat Abdoulaye N spunându-le anchetatorilor, în timp ce Ghelamallah A a declarat că nu știa care era ținta. El a spus că inițial i se prezentase drept „un magazin de bijuterii unde se fac bijuterii la Paris”, și nu cel mai vizitat muzeu din lume.

„Nu aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut”, a spus el în fața judecătorilor, adăugând că acceptase un onorariu cuprins între 20.000 și 25.000 de euro.

Hoții erau cât pe ce să fie surprinși în flagrant de agenții de securitate

După ce au ajuns la un balcon de la primul etaj cu ajutorul unui lift pentru mobilier, cei doi ar fi spart fereastra Galeriei Apollo, au intrat în muzeu și au început să taie geamurile a două vitrine.

„Când am intrat, nu era nimeni acolo, era întuneric, doar luminile din vitrine erau aprinse”, este citat Abdoulaye N în stenograme. „În depărtare vedeam agenții de securitate mișcându-se, în spatele unei uși sau ceva de genul acesta”.

El a spus că era conștient că timpul îi presa.

„Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii posibil”, a spus el. „Dacă stăm mai mult de trei minute, știm că trebuie să plecăm, altfel vom fi descoperiți. Din punctul meu de vedere, am stat prea mult”, a adăugat el.

Atât Abdoulaye N, cât și Ghelamallah A au declarat că nu știu ce s-a întâmplat ulterior cu bijuteriile, însă au refuzat să le ofere anchetatorilor indicii despre identitatea presupusului organizator al jafului sau a altor complici, de teamă să nu fie victime ale unor represalii.

Le Monde precizează că anchetatorii nu au confirmat deocamdată că spărgătorii au acționat la comanda unei alte persoane.