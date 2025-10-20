Jaful de la Muzeul Luvru: Cum au spart hoții muzeul în plină zi, ce au furat și ce urmează

Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis brusc duminică, după o spargere la galeria Apollon, casa bijuteriilor coroanei franceze. Hoții au comis jaful în plină zi și au furat bijuterii napoleoniene de neprețuit, relatează The Guardian, care prezintă detalii despre acest jaf și despre bijuteriile furate.

În timp ce poliția franceză îi vânează pe hoții care au furat opt ​​bijuterii istorice, se pun întrebări despre cum au reușit să intre în muzeu și cine a căutat bijuteriile „de neprețuit”, inclusiv un colier pe care împăratul Napoleon i l-a dăruit soției sale.

Cum au intrat hoții în Luvru?

Într-un raid extrem de profesionist, desfășurat în plină zi, patru hoți cu cagule au oprit în fața Luvrului, pe un drum de-a lungul Senei.

În jurul orei 9.30 dimineața – la aproximativ o jumătate de oră după ce se deschisese muzeul – hoții se aflau în partea de sud a clădirii, cu o utilitară cu nacelă și scară extensibilă. Așa au urcat la fereastra balconului de la etajul al doilea. Aici, au pătruns înăuntru folosind o polizor unghiular și alte unelte electrice, au declarat autoritățile.

Au spart vitrine de sticlă, furând bijuteriile prețioase, dar când alarmele au sunat în muzeu, alertând paznicii, hoții au plecat rapid, fugind pe motociclete. Jaful a durat mai puțin de 10 minute, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez.

El a spus că a fost opera „unei echipe experimentate care, în mod evident, cercetase locația”.

Ce s-a furat din Luvru și ce a rămas în urmă?

Ministerul francez al Culturii a declarat că au fost furate opt piese, dar nu și coroana extrem de valoroasă a soției lui Napoleon al III-lea, împărăteasa Eugenie, pe care hoții au scăpat-o în timp ce fugeau.

De asemenea, au ratat diamantul Regent, evaluat de Sotheby’s la peste 60 de milioane de dolari, care se afla și el în galerie.

Printre celelalte piese furate se numără o tiară, cercei și un colier cu safire din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, precum și piese din setul Marie-Louise.

Acestea au fost găzduite în galeria Apollon, construită în 1661 de Ludovic al XIV-lea. Sala finalizată, plină de foiță de aur și picturi, avea să fie modelul pentru celebra Galerie a Oglinzilor a Palatului Versailles.

Reacțiile liderilor politici

Jaful a avut imediat ecou în politică. Liderul de extremă dreapta, Jordan Bardella, l-a folosit pentru a-l ataca pe președintele Emmanuel Macron, care se confruntă cu un parlament fragmentat.

„Luvrul este un simbol mondial al culturii noastre”, a scris Bardella pe X. „Acest jaf, care le-a permis hoților să fure bijuterii din Coroana Franței, este o umilință de nesuportat pentru țara noastră. Până unde va merge decăderea statului?”, a mai scris acesta.

Macron a declarat că Franța „va recupera operele, iar autorii vor fi aduși în fața justiției”.

„Furtul comis la Luvru este un atac asupra unui patrimoniu pe care îl prețuim, pentru că este istoria noastră”, a spus Macron.

Ministrul de interne Nunez a catalogat jaful ca fiind „de proporții”, menționând că măsurile de securitate de la Luvru au fost întărite în ultimii ani și că vor fi consolidate și mai mult în cadrul unui plan de renovare în valoare de mai multe milioane de euro.

Securitatea în jurul operelor de renume rămâne strictă. Mona Lisa este protejată de un geam antiglonț într-o vitrină cu climat controlat, dar furtul de duminică a evidențiat și faptul că protecția nu este la fel de riguroasă pentru toate cele peste 33.000 de obiecte din Luvru, iar incidentul reprezintă o nouă rușine pentru un muzeu deja aflat sub lupă.

„Cum e posibil să urce cu platformă până la o fereastră și să fure bijuterii în plină zi? Este de necrezut că un muzeu atât de faimos poate avea asemenea breșe evidente de securitate”, a denunțat Magali Cunel, o profesoară de franceză din apropiere de Lyon și vizitatoare a Luvrului.

S-a mai întâmplat?

Luvrul are o lungă istorie de furturi, probabil cel mai mare fiind cel comis de un decorator italian care a lucrat acolo pentru scurt timp și care a furat Mona Lisa în 1911. Vincenzo Peruggia a intrat în muzeu îmbrăcat ca un angajat al muzeului. Când nimeni nu se uita, a luat tabloul și a ieșit pe furiș. Ulterior a fost arestat, iar tabloul a fost recuperat.

Un alt episod notoriu a avut loc în 1956, când un vizitator a aruncat cu o piatră în faimosul zâmbet al picturii, ciobind vopseaua din apropierea cotului stâng. După acel incident, opera de artă a fost mutată în spatele unui geam protector.