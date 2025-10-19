Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii

Anchetatorii la locul pe unde există suspiciuni că au pătruns în muzeu hoții care au jefuit Luvru Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Trei bărbați cu fețele acoperite au pătruns în Luvru la scurt timp după deschiderea muzeului în această dimineață. Ei au folosit un lift de marfă pentru a ajunge la Galeria Apollo, situată pe malul Senei, potrivit infomațiilor din presa franceză citate de BBC.

Galeria Apollo este o sală somptuoasă unde sunt păstrate rămășițele bijuteriilor coroanei Franței. Oficialii francezi nu au spus exact ce bijuterii s-au furat. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”.

Informații preliminare spun că hoții aveau la ei ferăstraie mici. După ce au pătruns în muzeu, au furat nouă bijuterii și au fugit cu un scuter.

Cum au intrat în muzeu

Poliția franceză a blocat accesul la Muzeul Luvru, inclusiv o stradă importantă de-a lungul malului râului Sena. Ancheta se concentrează pe colțul sud-estic al clădirii, cu vedere la Sena.

Aici se află o scară mare, extensibilă, de genul celor pe care le poți vedea pe mașinile de pompieri sau pe vehiculele companiilor de acoperișuri.

Polițiștii ajunși la muzeul Luvru din Paris în locul pe unde hoții au pătruns să fure bijuterii folosind un lift de marfă folosit din exterior. Sursă foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Aceasta este montată pe un lift mecanizat, de tipul celor utilizate în tot Parisul pentru livrarea mobilierului la apartamentele de la etajele superioare.

Vârful scării atinge un balcon, care pare să fie modul în care cei trei hoți au accesat unul dintre etajele superioare.

