Creștere de 400% a veniturilor unei companii de AI din China care susține că are un model comparabil cu Mythos

Compania chineză de inteligență artificială Zhipu AI a raportat venituri de 953,9 milioane de yuani (141,96 milioane de dolari) în primul semestru, în creștere cu 400% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care startupul cu sediul la Beijing încearcă să lanseze produse cu costuri mai reduse și să extindă utilizarea cipurilor produse pe plan intern, relatează Reuters.

Primul dezvoltator de modele lingvistice de mari dimensiuni care s-a listat la Bursa din Hong Kong a raportat o pierdere netă de 2 miliarde de yuani pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie, comparativ cu o pierdere de 2,4 miliarde de yuani în aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, compania a raportat o creștere cu 36,6% a cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare, până la 2,1 miliarde de yuani.

Compania se confruntă cu o concurență tot mai intensă în sectorul AI din China, rivalii săi – printre care Alibaba, ByteDance și startup-uri precum Moonshot – reducând prețurile și întrecându-se pentru lansarea unor noi modele.

Rivala MiniMax, care s-a listat la Bursa din Hong Kong în ianuarie, a raportat săptămâna trecută o creștere cu 283% a veniturilor din primul semestru, până la 116,6 milioane de dolari, în timp ce pierderea sa netă ajustată mai mult decât dublat.

Veniturile Zhipu și MiniMax rămân o fracțiune din cele raportate de laboratoarele americane, evidențiind dificultățile cu care se confruntă startup-urile chineze în monetizarea inteligenței artificiale, chiar dacă modelele lor open-source sunt tot mai folosite la nivel global.

Veniturile Anthropic au depășit 65 de miliarde de dolari până la sfârșitul lunii iulie, în timp ce OpenAI a depășit 25 de miliarde de dolari în venituri mai devreme în cursul acestui an.

Zhipu AI susține că un model al său a obținut rezultate comparabile cu ale Mythos

Zhipu a încercat să se diferențieze prin dezvoltarea unor modele axate pe programare și securitate cibernetică. Compania a declarat că modelul său emblematic GLM-5.3 a obținut rezultate comparabile cu Mythos 5 al Anthropic în cadrul unor teste „white-box” privind verificarea codului-sursă și identificarea vulnerabilităților, deși a rămas în urmă la sarcinile mai complexe de exploatare a vulnerabilităților.

În iunie, capitalizarea bursieră a Zhipu a depășit pentru scurt timp 1 trilion de dolari Hong Kong, o premieră pentru o companie chineză de modele AI, după lansarea modelului GLM-5.2. De atunci însă, acțiunile companiei au pierdut aproape jumătate din valoare.

În această lună, Zhipu a lansat modelul GLM-5.3-Flash, cu costuri mai reduse, despre care a afirmat că a fost testat în întregime folosind cipuri produse în China.