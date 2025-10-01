Creștere masivă a înmatriculărilor de mașini în România

Piața auto din România a înregistrat în luna septembrie un volum foarte mare de vehicule înmatriculate, apropiindu-se de 20.000 de unități. Volumul este mult mai mare față de ritmul mediu lunar din ultimii ani.

O cerere masivă de autovehicule în momentul anunțului privind creșterea TVA ar putea sta la originea unei creșteri foarte mari a înmatriculărilor din luna septembrie.

Valoarea TVA a crescut de la 1 august, la 21%, cele două procente aducând majorări importante ale prețului autovehiculelor pentru persoanele fizice, care nu-și deduc TVA la achiziție. În același timp, baza foarte redusă de raportare din 2024 a adus acest procent de creștere mare.