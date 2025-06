Creștere puternică a producției în aprilie. „Vedem efectele pozitive ale creșterii cheltuielilor pentru apărare și infrastructură din Germania”, spun analiștii

În luna aprilie 2025, producţia industrială a scăzut faţă de luna martie 2025 ca serie brută (-8,4%), dar a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (+2,3%), a transmis vineri Insitutul Național de Statistică.

În primele 4 luni din acest an, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută (-5,3%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-2,6%).

„Această cifră de creștere lunară cu 2,3% depășește consensul Bloomberg și previziunile noastre. Producția industrială a fost foarte volatilă în ultimele luni, iar datele au fost decuplate de indicatorul de sentiment economic”, arată un raport al BCR transmis vineri către HotNews.ro.

Analiștii BCR spun că industria ar putea reveni pe creștere la sfârșitul acestui an, încheind anul cu un plus de 1,1% „Observăm efecte pozitive asupra producției locale din cauza creșterii cheltuielilor pentru apărare și infrastructură din Germania, compensând războiul tarifar dintre SUA și alte țări.”, notează autorii documentului

Potrivit INS, industria minieră a scăzut cu -0,8% l/m și cu -3,4% de la an la an, industria prelucrătoare a crescut ușor cu +2,9% l/m și a scăzut cu -2,9% de la an la an, în timp ce producția de energie a crescut cu +0,1% l/m și cu +3,0% de la an la an în aprilie.

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare BCR România a înregistrat a doua lună consecutivă de îmbunătățire în luna mai, ajungând la 48,5, față de 48,3 în luna precedentă. Chiar dacă a rămas sub pragul neutru de 50, care indică în continuare o contracție, tendința pare a fi promițătoare.