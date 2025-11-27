Creșterea vârstei de pensionare luată în calcul în peste jumătate din țările OCDE. Patru state vor să o stabilească la 70 de ani sau peste

Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare, ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, relatează joi agenţia EFE, preluată de Agerpres.

În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va creşte, de la 63,9 ani pentru femei şi 64,7 ani pentru bărbaţii care s-au pensionat în 2024, la 65,9 ani şi, respectiv, 66,4 ani pentru cei care anul trecut şi-au încheiat studiile şi au început să muncească.

Totuşi, vor exista variaţii semnificative între ţările membre, trei dintre acestea menţinând vârsta de pensionare la 62 de ani, respectiv Luxemburg, Slovenia şi Columbia, în cazul celei din urmă vârsta de pensionare pentru femei fiind chiar şi mai scăzută, 57 de ani.

La cealaltă extremă, Danemarca, Estonia, Italia, Olanda şi Suedia au iniţiat reforme care vor creşte vârsta de pensionare la 70 de ani sau chiar mai mult. Astfel, în Danemarca vârsta de pensionare va creşte de la 67 de ani, cât este în prezent, la 74 de ani, iar în Estonia de la 65 la 71 de ani.

Presiune mare pe sistemele de pensii

În spatele acestei tendinţe se află îmbătrânirea demografică, ce va afecta toate ţările membre ale organizaţiei, într-o măsură mai mare sau mai mică, punând o presiune sporită asupra finanţării sistemelor publice de pensii.

La nivel global, pentru fiecare 100 de persoane cu vârsta cuprinsă în prezent între 20 şi 64 de ani (grupa de vârstă activă), există 33 care au peste 65 de ani, dar acest raport se va deteriora şi mai mult, numărul celor cu vârste de peste 65 de ani la fiecare 100 de persone din grupa de vârstă 20-64 de ani urmând să crească la 52 până în anul 2050.

Citește și Majoritatea țărilor europene cresc vârsta de pensionare. Care este situația din România

Indicatorul îmbătrânirii populaţiei între anii 2025 şi 2050, măsurat prin raportul de dependenţă (raportul dintre populaţia de peste 65 de ani şi cea din grupa de vârstă 20-64 de ani), va fi deosebit de pronunţat în Coreea de Sud, cu o creştere de 48,8%, dar şi în Spania (creştere de 38,3%), Italia (creştere de 32,9%) şi Grecia (creştere de 27,8%), faţă de o creştere medie prognozată de 19,1% pe ansamblul OCDE.

O problemă suplimentară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii apare atunci când rata de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele care se apropie de vârsta de pensionare este foarte scăzută, o situaţie care se întâlneşte în Spania şi în cele patru ţări OCDE din America Latină, respectiv Chile, Costa Rica, Mexic şi Columbia.

Astfel, în timp ce pe ansamblul OCDE, în medie, 65,5% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani lucrează, acest procent este de 61,2% în Chile, 59,5% în Spania, 57,5% în Columbia, 56,9% în Mexic şi 50,3% în Costa Rica.

Pe baza analizei situaţiei din prezent a sistemelor de pensii, a reformelor preconizate şi ţinând cont de tendinţele demografice, autorii raportului estimează că cheltuielile medii cu pensiile publice în OCDE (în cele 32 de ţări pentru care sunt disponibile date) vor creşte, de la 8,8% din produsul intern brut (PIB) în prezent, la 10% în 2050.