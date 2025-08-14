Crima din Mureș: Anda a fost desfigurată în bătaie în februarie 2024, apoi răpită în februarie 2025, iar „echipa mobilă” a venit în iunie 2025 să o întrebe ce face. „Eșecurile autorităților”

Emil Gânj este de negăsit de mai bine de o lună de zile. Ilustrație Snoop.ro

Emil Gânj, un suspect de crimă asupra unei femei, este căutat de poliția română, fără rezultat, de peste o lună, după ce a mai fost căutat încă un an, înainte. Dar acesta nu este singurul eșec al felului în care statul s-a raportat la Anda Gyurcă, „o picătură” în marea de violențe contra femeilor. Cazul Andei reflectă felul în care funcționează mai multe instituții din România.

În februarie 2024, Anda Gyurcă a fost „desfigurată” de Emil Gânj și a obținut un ordin de protecție, dar poliția și asistența socială din comună nu au anunțat DGASPC Mureș despre violențe. „Nu a fost nevoie”, spune primarul din Miheșu de Câmpie, pentru siteul de investigații Snoop, care a continuat să documenteze ceea ce se întâmplă în acest caz care a revoltat România.

Snoop dezvăluie joi cum abia în iunie 2025, la patru luni după ce fusese din nou bătută și răpită, o echipă multidisciplinară a fost trimisă acasă la Anda Gyurcă și ce s-a întâmplat mai apoi.

Andreea Braga: „Nu au încredere în autorități că le pot proteja”

Tărăgănarea autorităților nu a ajutat la crearea unei relații de încredere. Tânăra a refuzat să plece într-un adăpost dedicat victimelor violenței domestice din frica de represalii asupra familiei ei din partea agresorului. „Îi era teamă că vine să ne omoare pe noi”, povestește mama ei, pentru Snoop.

Cele mai multe victime care nu apelează la serviciile de stat „nu au încredere în autorități că le pot proteja”, explică Andreea Braga de la Centrul FILIA.

„Normalizarea violenței este cel mai mare dușman al nostru”, spune și Elena Micheu de la Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.

Cum arată speranța de viață sănătoasă la femei în România

Violențele, munca casnică excesivă și, în general, condițiile de viață ale femeilor din România sunt teme care se discută rar în societate. România este una dintre puținele țări din Europa unde există un fenomen demografic aparte.

În general, în toată lumea, femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații. Asta e valabil și în România: femeile au o speranță de viață de 80,4 ani, iar bărbații de 72,6 ani, conform statisticii Eurostat.

Dar în ceea ce privește speranța de viață sănătoasă, adică o existență fără suferințe care să limiteze serios viața și activitatea, situația se schimbă. Speranța de viață sănătoasă a unui bărbat român de 65 de ani este de 4,3 ani, pe când a unei femei este de doar 3,8 ani.

Atât de puțin este de așteptat ca un român sau o româncă să mai poată trăi sănătos, odată ce au ajuns la vârsta de 65 de ani, potrivit datelor Eurostat.

Violențele din 2024: din gelozie

În cazul crimei din Mureș, tânăra ucisă pe 8 iulie nu a vrut să se mute de acasă într-un adăpost pentru victimele violenței domestice pentru că se temea că Emil Gânj, bărbatul care a bătut-o și, în cele din urmă, a ucis-o, se va răzbuna pe familia ei.

„El a amenințat-o că, dacă n-o găsește pe ea, o să se răzbune pe noi”, spune mama Andei, Pușa Jimba, într-o conversație la telefon cu reporterul Snoop.

Violențele asupra Andei au început în februarie 2024, când bărbatul „a desfigurat-o”, „din gelozie”, spune mama ei care a chemat atunci poliția.

„(…) a lovit-o pe persoana vătămată în zona capului, iar în urma loviturii aceasta a căzut și a rămas inconștientă. La scurt timp când și-a revenit, a simțit cum concubinul său o lovea cu pumnii în zona corpului și o strângea cu ambele mâini de gât, amenințând-o în același timp cu moartea.” – Hotărâre judecătorească Luduș

Mama Andei: Comunitatea l-a adăpostit pe agresor

„El s-a băgat în casa unui vecin și a stat în pod”, susține mama fetei.

De atunci, Emil Gânj a fost dat în urmărire generală și nu a fost prins nici până astăzi. „Polițiștii treceau la deal, la vale, când pe o stradă, când pe alta”, povestește femeia. „A fost ajutat de vecini, a stat pe aici”, crede ea.

Anda a obținut în februarie 2024 un ordin de protecție împotriva bărbatului, care a fost revocat în martie, la cererea ei. Pușa Jimba susține că fiica ei a fost influențată atunci de sora lui Emil Gânj, „că e amărât”, „că o să facă pușcărie”. „Nu știu ce i-au promis, ce i-au făcut, de au înnebunit-o pe Anda” să retragă tot împotriva lui.

„A bătut-o acasă la el, acasă la noi, a bătut-o de nenumărate ori; era când ne spunea și când nu ne spunea”, mai povestește mama ei.

Întrebat de Snoop de ce cazul ei nu a fost luat în evidență încă de anul trecut, primarul comunei, Emil Cașoni, a răspuns că „nu a fost nevoie”. Apoi a închis telefonul. Continuarea articolului pe Snoop.