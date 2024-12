Crin Antonescu povestește cum a fost invitat să candideze: „A fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd niște prieteni”. Cu cine a votat la alegerile parlamentare

Crin Antonescu a relatat, la Antena 3, circumstanțele în care a fost invitat să devină candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 2025. Potrivit fostului președinte PNL, primul care l-a contactat a fost Kelemen Hunor, președintele UDMR. De altfel, Antonescu a fost un votant al Uniunii la recentele alegeri parlamentare.

„Primul, propriu zis, dintre cei trei lideri preşedinţi ai formaţiunilor (care a sunat pentru a discuta despre candidatură – n.r.), a fost, da, Kelemen Hunor (…) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni. Eram la Bruxelles. Eu, toţi aceşti ani, departe de politică, în sensul activităţii politice, altfel totdeauna am urmărit cu interes, deci eu nu am avut, până în dimineaţa zilei de 25 noiembrie ideea că s-ar putea pune această problemă în legătură cu mine”, a afirmat Crin Antonescu, vineri seară, citat de News.ro

Aceasta ar fi fost prima conversație pe care Antonescu a avut-o în ultimii 10 ani, cu Kelemen Hunor. Ulterior, Crin Antonescu s-a întâlnit prima dată cu cei trei lideri ai coaliției în dimineața zilei de 22 decembrie.

Întrebat cu cine a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale, fostul lider al PNL a refuzat să dea un răspuns clar, limitându-se să spună că nu l-a votat pe Călin Georgescu.

La parlamentare, Crin Antonescu a votat la Bruxelles, motiv pentru care nu a putut să voteze PNL decât la Senat, întrucât lista liberală pentru Camera Deputaților în diaspora a fost respinsă deoarece nu respecta prevederile legate de reprezentarea minimă a femeilor.

„La Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ul, fără a fi maghiar în vreun fel, îl consider o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat”, a afirmat Crin Antonescu.

UDMR a făcut parte din primul guvern al USL din 2012, format după demiterea guvernului PDL condus de Mihai-Răzvan Ungureanu. Însă după alegerile parlamentare din acel an, Crin Antonescu a refuzat includerea UDMR într-un nou guvern al USL, deși Kelemen Hunor invocase existența unui acord preelectoral între UDMR și USL legat de o guvernare comună.