Crin Antonescu a câștigat procesul cu România TV. Câți bani a decis instanța să primescă

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a câștigat procesul deschis împotriva România TV, post despre care a spus că l-a calomniat în campania electorală de anul trecut.

Tribunalul București a decis în favoarea lui Antonescu, care a dat în judecată postul de televiziune, după mai multe materiale despre candidatul comun PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale din 2025, conform Pagina de Media.

România TV a fost obligată să îi plătească fostului șef PNL despăgubiri de 15.000 de lei și 2.600 lei pentru cheltuielile de judecată, potrivit hotărârii.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Conform Pagina de Media, în perioada de dinaintea şi în timpul campaniei electorale, postul a difuzat, între altele, materiale cu titluri precum „Dovezile matrapazlâcurilor făcute de Crin Antonescu”, „Încrengătura penală din spatele lui Crin Antonescu”, „Cele două probleme din declaraţia lui Crin la Securitate”, „Trecutul lui Crin pe care îl ascunde populaţiei” şi „Documentul care arată cum s-a oferit Securităţii”.

Consiliul Național al Audiovizualului a sancţionat anul trecut România TV pentru modul în care a reflectat campania electorală.

Crin Antonescu a dezminţit atunci acuzaţiile făcute de postul TV, precizând într-o conferință de presă că România TV „construieşte 24 de ore din 24 o serie de calomnii incredibile asupra mea, cum că aş fi, în ciuda tuturor documentelor, în ciuda faptului că nu au niciun fel de dovadă, nu am fost scos din turnător, securist, un fel de criminal care am făcut, am dres”, conform Cotidianul.