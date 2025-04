Crin Antonescu, reacție în urma documentelor publicate de Nicușor Dan: „Aţi parazitat două dezbateri cu obsesia vânzărilor de terenuri”

Crin Antonescu i-a răspuns lui Nicușor Dan, pe Facebook, după ce accesta a publicat documentele despre care susține că dovedesc acuzațiile la adresa rivalului său privind înstrăinarea prin acte ilegale a mai multor terenuri. „Nu există niciun contract semnat de mine pentru vreo vânzare. Eu am aplicat legea”, a spus candidatul coaliției de guvernare.

„Ați parazitat două dezbateri cu obsesia vânzărilor de terenuri. Nu vă voi lăsa să o compromiteți și pe a treia”, îl acuză Crin Antonescu pe Nicușor Dan, în mesajul său.

„Așa cum reiese și din documentele postate de dumneavoastră, nu există niciun contract semnat de mine pentru vreo vânzare. Eu am aplicat legea, nu am abuzat de ea cum faceți dumneavoastră plătind cu milioane de euro din banii românilor case de avocatură scumpe, ca un procesoman de lux”, a scris candidatul PSD-PNL-UDMR-Minorități pe Facebook.

În aceeași postare, Antonescu îl acuză pe Nicușor Dan de faptul că, în calitate de primar a ales să salveze „căsuțe”, în detrimentul altor probleme.

„Între timp, România reală e sub presiune: drone rusești la graniță, spitale neautorizate, o generație de tineri fără apărare în fața traficanților de droguri, proiecte blocate pentru că ați ales să salvați «căsuțe», nu vieți omenești”.

Mesajul lui Nicușor Dan: „Le fac publice și vă invit să judecați singuri”

„Domnul Crin Antonescu cere documentele pe care de altfel i le-am arătat în dezbaterea de luni. Le fac publice și vă invit să judecați singuri. Ce dovedesc ele? Că domnul Antonescu a semnat, ca ministru, transferul unor terenuri către BTT, companie din subordinea ministerului pe care îl conducea. Și că mai apoi acele terenuri au ajuns la dezvoltatori imobiliari. Decizii ale Justiției arată clar că au fost ilegalități în aceste transferuri. În cazul terenurilor din Herăstrău certificatul de atestare a proprietății terenului a fost anulat în instanță.

În cazul bazei BTT Pantelimon Înalta Curte de casație și Justiție a confirmat că certificatul de atestare a proprietății a fost emis cu încălcarea grosolană nu doar a legii ci chiar a unor expertize și a unor decizii de instanță definitive”, a scris marți noapte Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și un link către un Google Drive unde a încărcat documentele pe care puteți să îl accesați aici.

Subiectul, temă de atacuri în cele două dezbateri prezidențiale

Nicușor Dan a formulat acuzații împotriva lui Crin Antonescu atât la dezbaterea de la Digi24, cât și la cea de la TVR, spunând că în calitate de ministru al Tineretului și Sportului, candidatul alianței „România, înainte!” a aprobat transferul unor terenuri din București, care apoi au ajuns în mâinile unor dezvoltatori imobiliari.

În replică, Crin Antonescu a spus că semnătura sa nu figurează pe nicio asemenea tranzacție și a spus despre Dan că este „fie manipulat, fie un calomniator”.

Disputa s-a amplificat în dezbaterea de la Palatul Cotroceni organizată de Digi24, după ce Nicușor Dan l-a caracterizat pe Crin Antonescu drept „șeful rechinilor din anii ’90 pe bazele sportive”. „Ați fost ministru care a dat baze sportive la oameni cum ar fi Puiu Popoviciu, Dumitru Dragomir, dl. Paszkany. Cred că o să ajungem să dezbatem asta”.

„Ați pronunțat niște nume și dacă nu sunteți oficial în stare de iresponsabilitate, vreau să discutăm clar. Da, am fost ministru al Sportului care nu am avut nicio relație cu oamenii amintiți. Dvs., ca procesoman calificat, să ne spuneți ce terenuri și cui am dat eu”, a spus Antonescu.

La TVR, candidatul coaliției i-a solicitat lui Nicușor Dan documentele, pentru „a nu mai prelungi momentul jenant”: „Omul minte la un mod patologic, nu are niciun act. I-am cerut aseară acte, nu le-a dat și vă rog în calitate de televiziune publică să nu prelungim acum momentul jenant, să îi cereți documentele domnului Dan și să nu mai ținem lumea cu această speță jenantă. Încetați! Aveți un act, îl produceți. Mințiți total!”, a declarat candidatul coaliției.