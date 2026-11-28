Criptomoneda WLFI, lansată de o platformă susținută de Donald Trump și familia sa, și-a pierdut aproximativ 50% din valoare într-o singură noapte, într-un nou exemplu al volatilității activelor cripto asociate unor figuri politice, notează Reuters.

Tokenul, care a pierdut peste 90% din valoare de la debutul tranzacționării, în septembrie 2025, era evaluat sâmbătă dimineață la aproximativ 0,018 dolari, în scădere față de 0,039 dolari cu o zi înainte. Vânzările masive începute vineri seară și continuate până sâmbătă dimineață au provocat una dintre cele mai abrupte scăderi înregistrate într-o singură zi de un activ cripto asociat familiei Trump. Evoluția vine în contextul unei atenții sporite asupra implicării tot mai mari a familiei președintelui american în piața activelor digitale.

Prăbușirea tokenului evidențiază riscurile investițiilor în criptomonede, unde deciziile platformelor de tranzacționare, deblocarea unor noi cantități de tokenuri și modificările lichidității de pe piață pot provoca fluctuații puternice ale prețurilor.

World Liberty Financial, un proiect de finanțe descentralizate susținut de președintele american Donald Trump și de familia sa, a transmis pe rețelele sociale că Binance a lichidat și închis automat contractele futures perpetue deschise asociate tokenului.

Ulterior, platforma de tranzacționare de criptomonede Binance a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că „a luat cunoștință de informațiile privind pozițiile pe contractele futures perpetue WLFI” și că echipa sa „analizează activitatea de pe piață și datele privind executarea tranzacțiilor”.

World Liberty Financial și Binance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta situația, transmise sâmbătă.

Reuters a relatat în iunie că afacerile cu criptomonede asociate familiei Trump au generat câștiguri de miliarde de dolari pentru aceasta, în timp ce numeroși investitori din afara familiei au suferit pierderi considerabile.