VIDEO Cristela și Călin Georgescu, acum la DIICOT

Cristela Georgescu a ajuns marți dimineață la DIICOT, unde a fost citată să asiste la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din vila soților Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe soțul ei. La scurt timp de la sosirea Cristelei Georgescu, la sediul DIICOT a fost adus din arest și Călin Georgescu, transmite Antena3.

UPDATE ora 08.48: La sediul DIICOT pentru percheziția informatică a ajuns și Călin Georgescu, care a fost scos cu duba din arestul central.

Potrivit sursei citate, Cristela Georgescu participă la perchezițiile informatice ale dispozitivele ridicate de procurorii DIICOT de la vila din Mogoșoaia. Procedura prevede ca cei doi co-proprietari să participe la perchezițiile dispozitivelor ridicate de procurori.

Cristelei i se vor pune și întrebări, dar, fiind soția celui acuzat, legea îi permite să nu dea declarații, potrivit sursei citate.

La sosirea la DIICOT, Cristela Georgescu a fost aşteptată de un grup de susţinători care i-au scandat numele şi „Cristela Georgescu este prima doamnă”. Soția lui Călin Georgescu a venit cu o carte de rugăciuni și însoțită de un bodyguard, potrivit G4media.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leua fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.