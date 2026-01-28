ULTIMA ORĂ Medicul Cristian Andrei, în stare de libertate. Ce a spus la ieșirea de la audieri

Mediul Cristian Andrei a fost audiat, miercuri, la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1, unde fusese adus în cătușe la finalul unei zile de percheziții, și va fi cercetat în libertate, potrivit Agerpres.

„La acest moment procesual, după percheziții, a fost audiat. Se administrează probatoriul în continuare și se analizează împreună cu procurorul de caz eventuale măsuri ulterioare”, au declarat pentru HotNews reprezentanți ai Poliției.

Aceștia au subliniat că, deși Cristian Andrei a fost adus cu cătușe la mâini la sediul poliției, aceasta este o măsură administrativă, urmând ca decizia să fie luată de procurorul de caz.

Declarația făcută la ieșirea de la audieri

Medicul Cristian Andrei este acuzat că a agresat sexual mai multe paciente, în timpul ședințelor de terapie, și că a practicat fără drept profesia de psiholog. Locuința lui a fost vizată de percheziții pe parcursul zilei de miercuri, iar medicul a fost dus la audieri, în cătușe, flancat de polițiști.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce“, a declarat Cristian Andrei la ieșirea de la audieri.

Cosmin Rîcanu, reprezentantul Serviciului Investigații Criminale (SIC) Sector 1, spusese miercuri că în dosarul lui Cristian Andrei au fost puse în executare șase mandate de aducere pentru două persoane implicate, precum și pentru patru martori identificați.

„A avut loc o percheziție domiciliară, în cadrul căreia colegii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au pătruns în curtea imobilului fără a folosi forța, acolo au fost trase și focuri de armă, cu proiectil din cauciuc, nu au fost rănite animalele cu potențial agresiv care puteau pune în pericol siguranța colegilor mei, nu au fost provocate distrugeri”, a declarat Cosmin Rîcanu, la sediul SIC Sector 1.

„Avem cinci persoane și martori care au depus plângeri, care au fost vătămate în această cauză”, a adăugat reprezentantul SIC Sector 1.

PressOne a scris în noiembrie că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză de avansuri sexuale și manipulare emoțională. Potrivit publicației, primele abuzuri relatate datează din 1998, la doar cinci ani după ce Cristian Andrei devenea medic psihiatru.

După dezvăluirile din presă, Poliția Capitalei a anunțat că „s-a sesizat din oficiu”.

Acuzațiile care îl vizează

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2004-2025, Cristian Andrei ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, deși nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditate și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

În perioada 2019-2024, el le-ar fi indus în eroare pe trei femei, spunând că deține calitatea de psiholog, și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, deși nu era abilitat legal să desfășoare această activitate.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi Cristian Andrei, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.

„În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta. De asemenea, la data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată”, a mai declarat Poliția Capitalei.

Anchetatorii spun că, în 24 ianuarie, în același loc, Cristian Andrei ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, „prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere”.

Conform investigației, la data de 18.11.2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.

Ce spunea medicul despre acuzații

Confruntat cu primele acuzații de hărțuire sexuală, înainte ca PressOne să publice ancheta care a dezvăluit că medicul practică fără atestat, Cristian Andrei a susținut că nu ar fi făcut vreodată rău vreunei persoane care a intrat la el în cabinet și că acuzațiile sunt false: „Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”.

El a recunoscut că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie din partea Colegiului Psihologilor din România, spunând că nici nu are de gând să ceară unul.

În comunicatul de miercuri, Poliția Capitalei nu îl numește explicit pe Cristian Andrei, dar a spus că polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.