Cristian Mungiu, despre un semnal de alarmă tras acum aproape 20 de ani, la primul Palme d’Or: România e în aceeași situație

Caravana cinematografică, ca mod de distribuţie organizată acum aproape 20 de ani pentru „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, „nu a fost un semnal de alarmă, ci a devenit norma pentru distribuţia de film autohton în România”, a declarat Cristian Mungiu, luni, într-o conferinţă de presă.

El a vorbit despre faptul că, după două decenii de la cel mai important premiu din cinematografie, ne aflăm în aceeaşi situaţie, „de a nu fi capabili să prezentăm acest film („Fjord” – n.r) în săli de cinematograf, pentru că multe oraşe nu au sală de cinema”.

Un scurtmetraj de 15 minute, realizat după câştigarea primului Palme d’Or, a fost prezentat, luni, jurnaliştilor prezenţi la Cinema Studio, sala Uniunii Cineaștilor, închisă de 8 ani. Filmul surprinde problemele din cinematografie, aşa cum erau în urmă cu 19 ani. Nici astăzi, al doilea film care câştigă Palme d’Or la Cannes, „Fjord”, nu beneficiază de o sală dedicată premierelor, filmelor de artă, cinema-ului de autor.

„Acum 19 ani, după cel dintâi Palme d’Or, am făcut o conferinţă de presă în care am evocat problemele cinematografiei româneşti. Atunci, în lipsa sălilor de cinematograf, am organizat o caravană prin toată România pentru a distribui primul Palme d’Or românesc, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” – o modalitate de distribuţie care trebuia să fie un exemplu cu titlu de excepţie şi să îndemne autorităţile să schimbe ceva – însă, din păcate, caravana a devenit nu semnalul de alarmă pentru schimbare, ci norma pentru distribuţia de film autohton în România”, a spus Cristian Mungiu, citat de News.ro.

„Prea puţine s-au schimbat faţă de acum 20 de ani”

„Avem acum şansa nesperată de a avea un al doilea Palme d’Or pentru cinematografia română însă, din păcate, prea puţine s-au schimbat faţă de acum 20 de ani. Cinematografia din România nu primeşte bani de la bugetul de stat. Există un fond cinematografic alimentat prin lege din diferite surse care au legătură cu exploatarea cinematografică şi cu folosirea de conţinut audiovizual. E de datoria mea să semnalez acum probleme din industrie pe care le-aş dori rezolvate, nu în folosul meu, ci al breslei care a dat multe motive de mândrie României în ultimii 20/ 25 de ani”, a subliniat regizorul.

El a tras din nou semnale de alarmă în privinţa situaţiei din cinematografie şi a făcut o radiografie dură a situaţiei actuale:

Fondul cinematografic al României este sub-finanţat pentru că unele din fondurile prevăzute în lege nu sunt încasate. Este absolut necesară virarea conform legii, către Fondul Cinematografic, a taxei pe jocurile de noroc. Această prevedere există în lege din 2020, însă banii nu au fost viraţi niciodată. Datoria acumulată până în acest moment este de cel puţin 130 de milioane de euro. Aplicarea acestei legi nu necesită vreo alocare de la buget sau modificare legislativă, ci doar un ordin al Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Culturii.

Fondul Cinematografic este alimentat dintr-o taxă pe publicitatea TV, însă Centru Național al Cinematografiei nu are mijloacele de a-i obliga pe cei care au datoria să vireze aceşti bani să o şi facă pentru întregul volum de publicitate contractat, fapt care reiese la sfârşitul fiecărui an, când se anunţă cifra globală de publicitate contractată anual. Este foarte important ca o instituţie a statului cu mai mare putere să determine plata corectă a acestei contribuţii.

Un alt lucru important, spune Cristian Mungiu, este includerea pe lista surselor care alimentează fondul cinematografic a publicităţii digitale (Meta, Google, Tik-Tok) şi a investiţiei directe prin VoD (video la cerere).

În ceea ce priveşte Legea drepturilor de autor, aceasta trebuie completată astfel încât pentru operele comunicate public prin intermediul serviciilor de acces la internet autorilor să le fie plătită o remuneraţie echitabilă de către furnizorii de servicii, spune Mungiu.

Singura sală din Bucureşti care poate găzdui o premieră. Solicitare către autorități

Regizorul a mai spus că este vitală pentru cineaşti construirea/ amenajarea unui cultiplex/ complex cultural cu mai multe săli de cinematograf şi spaţii pentru alte activităţi conexe care să găzduiască festivalurile de film şi premierele de film de artă în Bucureşti. „Nu e ceva ce inventăm noi, e ceva ce există în majoritatea capitalelor europene”, a afirmat Mungiu.

Potrivit acestuia, ar fi utilă trecerea Sălii Palatului, singura care poate găzdui în Bucureşti premiere de film pentru o mie de spectatori, în coordonarea Ministerului Culturii sau a CNC, astfel încât acolo să se poată organiza premiere de film românesc – până la construirea sau repararea unei alte săli de premieră.

În acest moment, trebuie plătiţi către RAPPS circa 20.000 de euro pentru organizarea unei premiere la Sala Palatului, într-o sală neechipată pentru proiecţie cinematografică, în condiţiile în care tot sprijinul pe care CNC îl poate aloca pentru toată distribuţia este de 40.000 lei.

„Ştiţi că pe vremuri un film era distribuit în circa 600 de locaţii din România? Azi sunt sub 100”

„Este necesară accesarea unei linii de finanţare naţionale sau europene pentru dotarea cinematografelor şi caselor de cultură care aparţin autorităţilor cu echipamente de proiecţie cinematografică pentru creşterea reţelei de distribuţie. Ştiţi că pe vremuri un film era distribuit în circa 600 de locaţii din România, iar astăzi sunt mai puţin de 100. Sunt zeci de oraşe în această ţară unde nu există niciun cinematograf. Reglementarea concursurilor de finanţare organizate de către MC într-un sens transparent, meritocratic şi predictibil, este o altă solicitare”, a declarat Mungiu.

În aceeași conferință de presă, Mungiu a anunțat că filmul „Fjord”, care i-a adus al doilea premiu Palme d’Or din carieră anul acesta, va putea fi văzut în 13 iunie într-o proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe din toată ţara

În ceea ce privește premiera generală în cinematografe, o dată pentru aceasta nu a fost deocamdată stabilită.

„În acest moment nu ştim cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului Fjord. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan şi Renate Reinsve să fie prezenţi la premieră, de programul sălilor de cinema şi de data lansării filmului în Statele Unite”, a explicat Cristian Mungiu.

„Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie şi ianuarie”, a declarat acesta.

Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră în data de 23 mai, devenind doar al zecelea regizor din istorie care reușește acest lucru. El s-a alăturat astfel unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.