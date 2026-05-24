Cristian Mungiu, la întoarcerea în țară: „Avem niște șanse la Oscar”. Ce reproșează statului român

Regizorul Cristian Mungiu, care a primit, sâmbătă, la Cannes, al doilea Palme d’Or din carieră, a declarat, la întoarcearea din țară, pe aeroportul Otopeni, că filmul său „Fjord” are „niște șanse la Oscar”. Totodată, regizorul s-a arătat nemulțumit că statul român nu-și respectă propria lege privind finanțarea cinematografiei.

Cristian Mungiu a spus că își dorește ca filmul său să fie văzut de cât mai mulți oameni. „Premiul îl va ajuta să aibă o viață în lume, să trezească curiozitatea de care are nevoie să fie descoperit”, a spus regizorul.

El a menționat chiar că filmul său ar putea intra în competiție cu șanse pentru un premiu Oscar.

„Viața acestui film abia începe cu acest Palme d’Or. Avem niște șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi, din România (…) Sper ca filmul să aibă o campanie și să ajungă cât mai departe, poate chiar până la nominalizarea la Oscar. Nu pentru că premiile acestea sunt mai importante, dar în România sunt percepute ca fiind mai interesante decât alte distincții”, a spus Mungiu.

Temeri față de folosirea politică a filmului său

Regizorul speră că filmul său nu va fi exploatat în țară în scopuri politice. „Nici de tabăra ultra-conservatoare, nici de cea ultra-liberală. E o încercare de a iniția un dialog, nu de a întări tabere. Dacă fiecare pleacă din sală cu aceeași opinie cu care a venit, atunci filmul nu și-a atins scopul”, crede Cristian Mungiu.

Totodată, el a criticat modul în care statul susține cinematografia românească. Mungiu a admis că a primis finanțare de la stat pentru filmele sale, însă a reclamat lipsa unei infrastructuri adecvate și a promovării cu susținere de la buget.

„Am primit sprijinul legal maxim care se poate acorda, dar este cu totul insuficient pentru un film de tipul celui pe care l-am făcut. Dacă ne uităm la filmele istorice de altădată, cu mii de figuranți și producții complexe, astăzi pur și simplu nu mai avem resursele să facem asta”, a spus Mungiu

„Am rugămintea ca statul român să dea mai mult înapoi culturii și cinemtagorafiei pentru că noi ne-am făcut partea noastră”, a continuat Cristian Mungiu, adăugând că în București nu există o sală de premieră adecvată.

„Statul să-și aplice propria lege”

El a menționat și faptul că legislația prevede că o parte din taxele impuse pe jocurile de noroc ar trebui să ajungă la Centrul Național al Cinematografiei.

„Banii nu se plătesc și statul nu face nimic. Îmi doresc ca statul să-și aplice propria lege. Asta-mi doresc. Medalii și decorații am deja o valijoară”, a spus regizorul, care a apreciat că respectarea legii ar reduce problemele legate de subfinanțarea cinematografiei.

De asemenea, lipsa cinematografelor și a promovării a făcut ca filmele românești de succes să fie mai vizionate în străinătate decât în țară. „Nu este o notă bună pentru noi. Nu e vorba de un film sau altul, ci de modul în care funcționează distribuția și interesul pentru cinema-ul românesc aici”, a reclamat cineastul.

„Fjord” va fi promovat cu sprijinul Ministerul Culturii

Ministerul Culturii a introdus filmul „Fjord”, recent premiat cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de film de la Cannes, pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanţarea campaniei pentru Premiile Oscar.

„La sosirea în ţară a câştigătorului premiului Palme d’Or (Cristian Mungiu, n.r.), Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanţare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României). Astfel, Ordinul ministrului Culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. se completează prin includerea susţinerii filmului „Fjord” în competiţia pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomaţie culturală”, a anunţat duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Culturii, Demeter András István.