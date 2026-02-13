Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins joi definitiv contestația depusă de Piedone împotriva raportului ANI care l-a găsit în conflict de interese pentru că și-a numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale pe când era primar al Sectorului 5.

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Popescu Cristian Victor Piedone împotriva sentinţei civile nr. 60/2025 din data de 21 martie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice, ca nefondat. Definitivă”, se arată în minuta deciziei de pe portalul instanței.

Legea 176/2010 prevede la articolul 25, alineatul 2, că persoana găsită în incompatibilitate sau conflict de interese nu mai are dreptul de a ocupa aceeași funcție publică timp de 3 ani. Ulterior, o decizie CCR a clarificat că e vorba de interdicția de a ocupa orice funcție publică.

Această interdicție se aplică de la data rămânerii definitive a raportului ANI, prin decizie a instanței. Prin urmare, Cristian Popescu Piedone nu va mai putea ocupa funcții publice până în 2029.

Ce i se impută lui Piedone

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost acuzat de conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate, care îi impută că și-a numit ginerele în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, se menționa în comunicatul ANI emis în februarie 2024.

Comisa administrează și scoate la vânzare spațiile comerciale ale Primăriei Capitalei care sunt pe raza Sectorului 5.

Câți bani a încasat ginerele lui Piedone pentru activitatea din comisie

Șerban Andrei, ginerele lui Piedone, a fost numit în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale în 2021, potrivit Dispoziției de primar 1971/2021, semnată de Piedone. Primarul a încercat să treacă componența Comisiei prin Consiliul Local, însă nu a reușit, proiectul fiind respins de două ori, așa că a dat dispoziție de primar. De atunci, Șerban Andrei a tot rămas în această comisie, deși componența ei s-a tot schimbat.

Șerban Andrei este consilier local Sector 5 din partea PPU, începând din 2021, iar din această comisie fac parte 3 consilieri locali și 2 reprezentanți ai altor instituții.

Potrivit declarației de avere, Șerban Andrei a încasat o idemnizație de 60.236 lei în 2022 pentru activitatea din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale. În 2021 a încasat 49.284 lei.