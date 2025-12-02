Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează la alegerile pentru Primăria București

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că votul său „nu va duce la câștig”, dar în el vede un potențial.

„O să dau și eu un vot care nu duce la câștig. O să dau votul acestei fete, Ana Ciceală”, a anunțat marți Cristian Tudor Popescu, în emisiunea „România în direct”, de la Europa FM.

„Da, o s-o votez pe Ana Ciceală, conștient fiind că nu poate câștiga și sper ca ea să câștige peste câțiva ani. Văd un potențial remarcabil în acest politician tânăr”, a mai spus CTP.

Cum stă Ana Ciceală în sondaje

Sondajul AtlasIntel publicat luni de HotNews a arătat că Ana Ciceală, de la SENS, este pe locul cinci, după Cătălin Drulă, de la USR.

Ciceală este creditată cu 8,4% din voturi, o creștere ușoară față de sondajul anterior al AtlasIntel, care a creditat-o atunci pentru prima dată cu 7,1,%.

Conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, susținută de AUR. Potrivit sondajului, Daniel Băluță este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Marți, Ana Ciceală a declarat pentru HotNews că nu se retrage din cursa pentru București în favoarea lui Ciprian Ciucu.

„Voturile oamenilor nu sunt amanetate, nu sunt niște saci de voturi pe care unii politicieni îi pot plimba de la un candidat la celălalt, trebuie să ne uităm la cine e cel mai bun om pentru a conduce Capitala țării”, a spus aceasta.