Cristian Tudor Popescu compară vizita lui Trump cu cea a lui Ceaușescu în Marea Britanie: „Marketing-ul de stat funcționează din plin sub deviza «Nu e rău să luăm bani de la mârlani»”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat vizita de miercuri a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit, făcând o comparație cu deplasarea din anii ’70 a dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, când acesta a fost primit de regina Elisabeta a II-a.

„În 1978, monarhia britanică l-a invitat pe regele mârlan al României, N. Ceaușescu, și l-a plimbat în caleașcă cu regina Elisabeta a II-a, ca să obțină fabricarea în România, cu credite luate de statul român de la bănci britanice, a 82 avioane de pasageri British Aerospace BAC 1-11, un tip deja uzat moral, pe care nu-l mai cumpăra nimeni, interzis de la zbor după 1990 din pricina zgomotului excesiv pe care îl producea”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe pagina lui de Facebook, intitulată „Între regi”.

„Acum, monarhia britanică îl primește cu Pomp and Circumstance (pentru a doua oară, caz unic) pe regele mârlan al Americii, D. Trump. În întâlnirile la vârf care vor avea loc, nu se vor discuta subiecte de prost gust, ca Ucraina sau Gaza, se vor încheia în schimb o serie de contracte comerciale, cu care Marea Britanie speră să iasă mai bine decât Uniunea Europeană în târguielile cu HM Trump”, a continuat gazetarul.

„Marketing-ul de stat al firmei «Crown, Charles & Co» funcționează din plin sub deviza Ordinului Jartierei, primit și de Maiestatea Sa Nicolae I Ceaușescu: «Honni soit qui mal y pense», adică «Nu e rău să luăm bani de la mârlani»”, a conchis CTP.

Ulterior, în cadrul unei intervenții telefonice la B1 Tv, jurnalistul și-a detaliat afirmațiile, încercând să explice ce urmărește președintele american în Marea Britanie și de ce regele Charles a trebuit să-l primească pe acest „mârlan” de Trump.De asemenea, el a reluat comparația cu vizita lui Nicolae Ceaușescu.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu:

„ Regele Charles este șeful firmei de marketing a Marii Britanii care s-ar putea numi «Crown, Charles & Co». Ce face această firmă? Ce vedem acum: a organizat acest acest spectacol de proporții, pentru că asta își dorește Trump. Trump se comportă în America nu ca un președinte, ci ca un rege și el mai are un complex de neam prost… El n-a fost acceptat niciodată cu adevărat în aristocrația newyorkeză și, cu acest complex, vine aici, în Marea Britanie, la Castelul Windsor, sperând ca, frecându-se de regele Charles, de prințul de Wales, de William, să capete și el patină aristocratică, chiar regală.

Bineînțeles că regelui Charles nu are cum să-i placă să se întâlnească cu acest mârlan.

Dl. Trump e președintele ales al Americii, în regulă, nicio problemă, dar e un mârlan. Orice om cu oarecare rațiune și bun simț, uitându-se cum se comportă acest om… E un neam prost!

Și atunci, cum să-i facă plăcere regelui Charles să se întâlnească cu acest ins, pe care l-a mai înțepat în declarații? Dar nu face ce vrea regalitatea britanică, face ce-i spune guvernul.

Și așa cum guvernul i-a spus, în 1978, reginei Elisabeta a II-a să se întâlnească cu Nicolae Ceaușescu «of Romania», alt «rege», rege de rit comunist din România… Atunci a fost obligată pur și simplu de guvern să se întâlnească, deși a ajuns, se spune, să se ascundă și prin tufe ca să ia mai puțin contact cu Ceaușescu și «distinsa» sa soție.

Interesul Marii Britanii atunci a fost să convingă România să împrumute bani de la bănci britanice, să ia credite de la bănci britanice ca în România să fie construite avioane British Aerospace BAC 1-11. Aceste avioane nu mai aveau viață, erau uzate moral, nu le mai cumpăra nimeni și le-am cumpărat noi, dând astfel o injecție de vitalitate industriei britanice. Prețul? Iată, în caleașcă cu regina! Poze pe care Ceaușescu a putut să le transmită acasă.”

Protest la Londra față de vizita lui Trump

Câteva mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei împotriva președintelui american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul Unit, au relatat anterior AFP și Agerpres.

„Migranții sunt bineveniți, Trump nu este binevenit”, „Nu rasismului, nu lui Trump”, „Să bombardăm copii în Gaza și să celebrăm în Regatul Unit” – au fost unele dintre mesajele de pe pancartele manifestanților.

Protestul, organizat la apelul coaliției „Stop Trump”, a fost supravegheat de este 1.600 de membri ai forțelor de ordine, a precizat poliția din Londra.

Donald Trump a ajuns marți seară în Regatul Unit pentru a doua sa vizită de stat.

Președintele american și soția lui, Melania, au fost primiți miercuri, în jurul prânzului, de regele Charles al III-lea la castelul Windsor, la aproximativ 40 km de Londra.

Un banchet de stat este în desfășurare miercuri seară, la momentul publicării acestui articol.

Donalt Trump este însă nepopular în Regatul Unit.

„Vrem să le dăm britanicilor (…) prilejul să-și exprime ura față de Donald Trump, politica sa, rasismul său”, a declarat, pentru AFP, Zoe Gardner, din cadrul coaliției „Stop Trump”.

„Mi-e frică de modul în care lumea este invadată de oameni cu adevărat răi”, a spus Jo Williamson, o manifestantă de 58 de ani.

„Am avut o mare manifestație aici în acest weekend, foarte rasistă, și vrem să ne exprimăm”, a adăugat ea, referindu-se la o manifestație organizată de extrema dreaptă la care au participat cel puțin 110.000 de persoane.