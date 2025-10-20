Cristian Tudor Popescu critică CCR după decizia privind „pensiile nerușinate”: „Noi, Justiția, suntem singurii care avem privilegiul de a ne bate joc de cetățenii acestei țări”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni duri decizia de luni a Curții Constituționale privind respingerea proiectului de lege ce prevedea reforma pensiilor magistraților, afirmând că CCR a blocat al doilea tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut pentru că e singura instituție care își dorește să-și păstreze „privilegiul” de a face „țăndări dreptatea în societatea românească”.

„De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară?”, s-a întrebat jurnalistul, într-un scurt mesaj publicat pe pagina lui de Facebook și intitulat „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”. Cristian Tudor Popescu face, astfel, referire la anularea primului tur al scrutinului prezidențial câștigat de candidatul independent Călin Georgescu.

„Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Legea declarată neconstituțională de către CCR prevedea ca pensia magistraților să nu poată fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Actul normativ prevedea și stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani, iar în legea Bolojan prevederea era că pentru a intra la pensie magistrații trebuie să aibă 35 de ani vechime.