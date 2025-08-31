Cristian Tudor Popescu: „Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează declarațiile făcute recent de vicepreședintele american JD Vance, de la care au pornit un zvon fals cu privire la Donald Trump, care s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare.

„Nu cred că a mai existat în istoria Statelor Unite un vicepreședinte care să vorbească în astfel de termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție”, scrie Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook intitulată „Iadul după Trump”.

Gazetarul face referire la declarațiile făcute miercuri de Vance, într-un interviu acordat USA Today, care au stânit un zvon răspândit pe rețelele sociale, potrivit căruia „Trump a murit”.

„«Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile» – JD Vance, pentru USA Today. Declarația a stârnit un val de postări pe ideea „Trump e mort”, în condițiile unei absențe de câteva zile a personajului din spațiul public cu obișnuitele sale bombasme”, scrie CTP.

În continuare, gazetarul explică de ce Vance ar fi o variantă mai periculoasă decât Trump la conducerea SUA.

„Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcistic, cinic și mincinos până la cer, ar face bine să se roage pentru sănătatea lui. Căci, dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei”, scrie CTP.

Gazetarul conchide: „Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”.

Zvonul care a invadat internetul cu privire la Trump

Potrivit Forbes, căutări precum „Trump”, „Este Trump mort?” sau „Donald Trump a murit” au fost printre cele mai populare pe Google, sâmbătă la prânz, în timp ce căutări cu tag-ul „Unde este Donald Trump” au fost în tendințe pe X.

Majoritatea utilizatorilor de pe rețelele de socializare au subliniat faptul că Trump nu a mai fost văzut public de la ședința de cabinet de miercuri și că agenda sa este goală pentru weekend.

Alții au remarcat că vicepreședintele JD Vance a declarat pentru USA Today că este pregătit să preia funcția de președinte în cazul în care va avea loc o „tragedie teribilă”, deși Vance a subliniat că el crede că Trump este „într-o formă bună” și „într-o sănătate incredibil de bună”, notează Forbes.