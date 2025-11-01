Cristian Tudor Popescu, despre noul scandal din coaliție privind salariul Oanei Gheorghiu: „Frăția Șobolanilor a început să forfotească”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu sugerează că PSD încearcă din răsputeri să găsească o vulnerabilitate noului vicepremier Oana Gheorghiu, după ce un senator social-democrat a acuzat-o recent că a făcut „caritate pe bani” în proiectul privind construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer, aducând în discuție salariul pe care l-a avut când a condus asociația „Dăruiește Viață”.

Scriitorul susține că se aștepta la un nou atac din partea PSD, după ce Sorin Grindeanu a fost primul care a contestat numirea lui Gheorghiu, spunând că „Frăția Șobolanilor a început să forfotească, sperând s-o muște de unde s-o putea” pe cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”.

„Ca manager al proiectului «Dăruiește Viață», doamna Gheorghiu a avut un salariu de 22 mii lei/lună, potrivit declarației sale de avere. Unul dintre cei mai sârguincioși clănțăi de serviciu ai PSD, traseistul (PD-FSN, PNL, ALDE, PSD) D. Zamfir, spune acum fără să clipească: «Nu e caritate din suflet, e pe bani»”, a scris CTP sâmbătă într-un mesaj pe Facebook.

Ziaristul a argumentat de ce salariul Oanei Gheorghiu ca manager de proiect a fost unul justificat, explicând că proiectul spitalui „Dăruiește Viață” nu a fost „caritate” sau „milostenie”, ci o „întreprindere extraordinară bazată pe încredere” în care oamenii au fost dispuși să investească prin donații, deoarece nu considerau că statul român este capabil să facă acest lucru.

„Ce au făcut doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu NU este caritate. Acte de caritate, adică milostenie, fac cei care dispun de bani și îi oferă celor aflați în nevoie fără să le ceară nimic în schimb. Cele două doamne nu au pus banii lor mulți la construirea spitalului pentru copiii cu boli grave, deoarece nu-i aveau, au solicitat acești bani de la oameni. Și i-au primit, căci donatorii au avut ÎNCREDERE în Carmen și Oana, într-o țară plină de escroci care cer bani pe net pentru «opere caritabile»”, a spus gazetarul, subliniind că unitatea medicală a fost construită din banii donați.

Salariul pe care Gheorghiu l-a avut a fost unul justificat, în opinia sa, comparându-l cu unul obișnuit din mediul privat pentru o întreprindere de o asemenea anvergură, referindu-se la zecile de milioane de euro investite în spital.

„Sume folosite cinstit, cu eficiență, economie și celeritate net mai mari decât dacă manager era statul. E de presupus, deci, că Oana Gheorghiu va avea grijă de banii cetățenilor și în funcția guvernamentală”, a subliniat CTP.

Acesta mai susține că atacurile venite din partea senatorului Daniel Zamfir și primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, „jignesc 350.00 de români dăruitori de viață pentru copiii bolnavi”.

Senatorul Daniel Zamfir a acuzat-o pe cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” că a făcut „caritate pe bani” pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună.

Zamfir a declarat vineri, la Digi24, că Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, arătând că și Lia Olguța Vasilescu a făcut acest lucru în Craiova.