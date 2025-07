Cristian Tudor Popescu explică repetiția obsesivă a lui George Simion în discursul de la moțiune: „Principiul este următorul”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentant luni discursul pe care George Simion l-a rostit în Parlament, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură la adresa guvernului Bolojan, și în care liderul AUR a repetat de zeci de ori sintagma „cinci vicepremieri”. Jurnalistul susține că procedeul vizează în mod special un anumit tip de electorat – și anume pe „cetățenii slabi de minte” -, electorat asupra căruia asemenea repetiții au efect, deși ele pot părea „ridicole” la prima vedere.

„A rostit, am înțeles că s-a numărat de către presă, de vreo 25 de ori, «aveți 5 vicepremieri», «5 vicepremieri», «5 vicepremieri». Principiul este următorul, doamnă Chiriac, dacă eu vă spun acum așa: «Doamnă Laura Chiriac, vreau să vă spun ceva». Dumneavoastră considerați că am spus un lucru de bun simț și să vedeți ce vreau să spun. Dar eu după aceea vă spun, doamnă Laura Chiriac, «vreau să vă spun ceva». Dumeavoastră cădeți puțin pe gânduri, dar vă întrebați, poate a crezut domnul Popescu că eu nu pricep despre ce e vorba. Continui, eu, și în loc să vă spun cev-aul ăla, vă spun, «doamnă Laura Chiriac, vreau să vă spun ceva». Deja la treia oară începeți să vă întrebați în legătură cu starea mea psihică. Când vă spun a patra oară, începeți să vă gândiți dacă nu cumva îmi bat joc de dumneavoastră”, i-a spus gazetarul moderatoarei unei emisiuni de la B1 tv, într-o intervenție prin telefon.

„Și când vă spun a cincea oară, atunci vă gândiți așa: «Înseamnă că domn’ Popescu are o țintă, face ceva, repetiția asta o face cu un scop». Și așa este, am o țintă, pentru că am făcut operația asta. Un om construit, un om de bun simt, cu un anume grad de inteligență, reacționează așa cum v-am spus eu că veți reacționa dumneavoastră la repetiție. Un om cu un discernământ limitat, cu o cultură redusă, neinstruit, un astfel de om reacționează la a cincea repetiție, la a șasea: «ceva, ceva trebuie să fie». «Ceva, ceva e în neregulă!»”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„Repetiția contează la oameni cu discernământ redus, slabi de minte, și sunt mulți în România, ca și în alte popoare, sunt un număr considerabil de cetățeni slabi de minte. Nu sunt eu antiromân și nepatrios dacă spun lucrul ăsta”, a punctat scriitorul.

Ce a mai afirmat CTP:

Iar domnul Simion țintește acest electorat cu aceste repetiții nefârșite, care par ridicole. Asupra acestor persoane pe care le vizează domnul Simion (repetițiile) au efect. Efectul este: «da, domnule, 5 vicepremieri, cât o costa chestia asta și ei ne iau nouă banii din salariu». Ca și cum în asta constă, că dacă nu ar mai fi cinci și ar fi unul s-ar rezolva problema”.

Deocamdată, pentru mine (George Simion) este reprezentantul atentatului la limba română, care nu este pedepsit în țară noastră, nu există legi pentru a pedepsi așa ceva. Există însă acest obicei al politicienilor, nu numai al acestui Simion, l-a preluat de la alții – mulți, din toate partidele. Pluralul cuvântului schelet. «Scheleți». «Are scheleți în dulap». De-a lungul timpului, mi-l amintesc pe Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, care rostea acest cuvânt foarte des, precum și alții. Pluralul cuvântului schelet este schelete şi nu «scheleți». Poate că reuşesc în felul acesta să combat atentatul la limba română. E doar unul. Sunt cu zecile pe care le văd în fiecare zi, pe toate mediile de informare.”

Întregul discurs de luni al lui George Simion rostit în Parlament s-a axat pe repetarea frecventă a numărului de adjuncți pe care îi are Ilie Bolojan, număr pus în contrast cu măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

„Aveți 5 vicepremieri. Voi faceți apel la austeritate de la mame când aveți 5 vicepremieri. Cinci! (…) Ar trebui să suporte toți contribuabilii români nesimțirea voastră când aveți 5 vicepremieri. Faceți apel la unii să-și reducă voluntar indemnizațiile când aveți cinci vicepremieri. Foarte mulți dintre voi înțeleg absurdul situației, poate chiar și premierul care clamează austeritatea, care și-ar dori să nu existe 5 vicepremieri. Stă acolo lipsit de pârghii, șantajat știind că are «scheleți» în dulap”, a liderul AUR.

„Aveți în acest guvern care taie de la mame, de la studenți, de la pensionari, 5 vicepremieri (…) Voi faceți un apel la austeritate când aveți 5 vicepremieri? Unul de la USR, unul de la UDMR, unul de la PNL, unul de la PSD și unul de ăla mic de la Cotroceni”, a adăugat el.

Liderul AUR a anunțat că opoziția va mai depune moțiuni, simple sau de cenzură, cu fiecare ocazie pe care o va avea: „Cinci vicepremieri și voi cereți sacrificii de la români. O să ne mai întâlnim și luna viitoare pentru o moțiune de cenzură și în septembrie și vom depune moțiuni și simple până când veți face niște pași. De exemplu, din 5 vicepremieri să rămână unul”.

Prima moțiune de cenzură cu care s-a confruntat guvernul condus de Ilie Bolojan de la instalarea în funcție a fost respinsă, luni, de plenul reunit al Parlamentului.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de opoziție, după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscale, menit – conform cabinetului condus de Bolojan – să reducă deficitul bugetar.

Moțiunea de cenzură s-a intitulat „Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit”.

Ea a fost semnată de 131 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați.

La votul de luni din plen, s-au înregistrat 134 de voturi „pentru” și patru voturi „împotrivă”, dintr-un total de 138 de voturi exprimate.

Simion: „Această guvernare umilește românii”

George Simion a declarat, după ce moțiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Executivului a fost respinsă, că actuala guvernare „nu-și face datoria” și îi „umilește pe români”.

„O coaliție de patru partide care au dus România în starea în care este. (…) Din păcate, avem o guvernare care nu-și face datoria, umilește românii. (…) Am învățat, din păcate, că ei cer să strângă românii cureaua, când au angajat și mai multe pile și mai multe secretare și mai multe amante și mai muți nepoți în funcții publice. (…) Au cinci vicepremieri. Au în continuare pensii speciale și în discursurile lor au arătat cu degetul spre Opoziție. Opoziția e problema în România sau cei care conduc din 2019? Eu cred că am fost destul de expliciți în textul moțiunii și am început din 2019 încoace, de când Florin Cîțu era ministrul Finanțelor. O să vă ia din salarii. Este Simion de vină?”, a afirmat liderul AUR, citat de Agerpres.

Întrebat dacă AUR va mai depune moțiune de cenzură și pe al doilea pachet de măsuri fiscale, Simion a răspuns afirmativ.

„O să depunem toate moțiunile de cenzură la care avem dreptul conform legii, o să contestăm la Curtea Constituțională, pentru că asta vor alegătorii noștri de la noi. I-am întrebat și asta vom face mai departe”, a adăugat președintele AUR.