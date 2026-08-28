Cristian Tudor Popescu, după ce Nicușor Dan i-a luat apărarea șefului SPP: Iese întunericul la lumină

Nicușor Dan a făcut „ultimul pas spre scoaterea la lumină a întunericului rece din el”, a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu după ce, joi seară, șeful statului i-a luat apărea șefului SPP, Lucian Pahonțu.

Într-o postare pe Facebook intitulată „Întuneric la lumină”, CTP citează declarația făcută de Nicușor Dan despre șeful SPP: „Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație”.

„Încercând să-l securizeze pe securistul șef etern al SPP și comesean al său, președintele N. Dan face ultimul pas spre scoaterea la lumină a întunericului rece din el”, a scris jurnalistul pe rețeaua de socializare.

„Pasul din fața armelor care au tras în oameni în decembrie ’89, în spatele lor. Ultimul?”, a adăugat Cristian Tudor Popescu în scurta postare de pe Facebook.

El a mai folosit cuvântul întuneric în ce-l privește pe Nicușor Dan inclusiv în campania electorală de dinaintea ultimelor alegeri prezidențiale, când CTP a spus că-l va vota pe Crin Antonescu pentru că, „în Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns.”

El a mai explicat ulterior, de ce a folosit „ceva întunecos și rece“, „care nu sunt întru totul raționale, așa cum nici legătura dlui Dan cu Matei Păun nu mi-o pot explica rațional.”