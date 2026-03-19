Cristian Tudor Popescu: „În plină criză, nu rezolvi nimic cu empatie, ci cu bani”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat blocajul din Parlament și măsurile promovate de PSD, spunând că „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”.

„PSD s-a întors către originile sale seculare. «Doctrina» de acum nu este altceva decât ideea-far a bolșevismului: «Luăm de la bogați, prin orice mijloace, și dăm la săraci. Cine nu e de acord este un dușman al poporului. Noi, bolșevicii, suntem singurii lui prieteni»”, scrie CTP joi dimineață, într-o postare pe pagina sa de Facebook intitulată „PSD din Coaliție, Trump din NATO”.

Mesajul gazetarului vine în contextul tensiunilor din coaliție și blocajului din comisiile parlamentare, în care PSD nu a reușit să impună amendamentul legat de pachetul de solidaritate pe care l-a promovat.

„Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari. Nu arată nicio sursă de finanțare, «singurul argument» pentru amendamentul lor la buget este «empatia», au învățat cuvântul ăsta și îl mestecă în neștire, căci ei ar avea așa ceva din belșug, în vreme ce Bolojan sau USR sunt niște monștri fără suflet”, mai scrie Cristian Tudor Popescu.

„Nu rezolvi nimic cu empatie”

„Or, în plină criză, nu rezolvi nimic cu empatie, ci cu bani. Scoaterea României din vria economică nu o pot realiza categorii pasive ca pensionarii, copiii cu dizabilități sau femeile gravide. Aceștia pot fi ajutați doar prin redresare economică. E ca în situația în care un om neînstare să înoate se înfige cu mâinile și picioarele în cel care poate să înoate, blocându-l, când singura șansă pentru amândoi e ca înotătorul să aibă mâinile și picioarele libere”, mai scrie CTP.

În opinia sa, prioritatea ar trebui să fie susținerea celor activi pe piața muncii.

„De aceea, eu, unul, nu consider că prioritatea sunt categoriile pasive de mai sus. Prioritatea sunt cei care pot să ajute în mod real, cei ce muncesc eficient și își pierd, totuși, locurile de muncă. „Empatia” pesedistă e generată de faptul că pensionarii ies în număr mare la vot…”, a mai spus CTP.

Totodată, CTP a comentat creșterea prețurilor la carburanți,

„Eu știu 3 lucruri:

1) Nu-mi amintesc când am văzut ultima dată prețurile la benzină și motorină scăzând, indiferent de evoluțiile mondiale de prețuri.

2) Mulți români sunt dispuși să renunțe chiar și la sfintele bere și mici, ca să poată circula cu mașina personală.

3) Niciunul dintre aceștia nu va recunoaște că saltul spre 10 lei litrul îl datorează bunului plac al bunului Trump”, mai scrie CTP.

Despre situația din Iran și Trump

În continuare, gazetarul vorbește despre situația din Orientul Mijlociu și cererea președintelui Donald Trump către aliații NATO de a-i ajuta pe americani să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

„Câtă vreme DJ Trump taie și spânzură, nu văd la ce folosește prezența SUA în NATO. Orice țară NATO atacată, care ar invoca articolul 5, «al mușchetarilor», se va lovi de un refuz batjocoritor al marelui om. De când e președinte, Trump nu face decât să amenințe, să agreseze, să ceară poruncitor și să insulte grobian NATO și UE. Iar acum le cere să se bage în războiul său cu Iranul, la a cărui declanșare nu s-a consultat cu organismul Nord-Atlantic; mai mult, a declarat inițial că n-are nevoie de niciun NATO. Prin urmare, ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO, ca PSD din coaliție, dacă-i dă mâna, nu să fie lingușit dezgustător să mai rămână. Oricum, Trump e mult mai aliat cu Putin decât cu Europa”, mai scrie CTP.

„În acest moment, genialul strateg nu știe cum să iasă din războiul cu Iranul, pe care nu are cum să-l câștige. Până la urmă, se va retrage pretinzând că Iranul e distrus, decapitat, terminat, în vreme ce va ploua cu rachete și drone iraniene peste tot Orientul Mijlociu. Iar până când se va întâmpla asta, Israelul lui Netanyahu încearcă, și reușește, să provoace cât mai multe daune majore dictaturii Gardienilor Revoluției”, conchide CTP.